Halo: Campaign Evolved auf PS5 erfordert Download zum Spielen

Die physische PS5-Disc von „Halo: Campaign Evolved“ ist ohne einen zusätzlichen Day-One-Download komplett unbrauchbar. Damit wird der Sinn hinter der zukünftigen Digital-Only-Strategie um einen wichtigen Punkt untermauert.

Der Master Chief landet auf der PlayStation, aber die Disc dient lediglich als teurer Lizenzschlüssel. Laut Angaben des Projekts Does It Play? befinden sich zwar rund 38 Gigabyte an Daten auf dem Datenträger, beim Startversuch ohne Internetverbindung bricht das System jedoch mit Fehlermeldungen ab.

Einweg-Plastik statt Denkmal

Das klingt zunächst absurd. Immerhin handelt es sich bei diesem Remake um eine reine Singleplayer-Erfahrung ohne Mehrspielermodus. Microsoft setzt damit einen unschönen Trend fort, der bereits bei „Starfield“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ zu beobachten war.

Für Sammler und Verfechter der Spielekonservierung ist diese Praxis der Todesstoß. Schaltet Microsoft irgendwann die Server ab, verkommt die Disc im Regal zum nutzlosen Stück Plastik. Das Argument der Datensicherung auf physischen Medien bricht hier komplett in sich zusammen. Wer keinen schnellen Internetanschluss besitzt, schaut trotz Disc-Kauf in die Röhre.

Confirmation that the new Halo release is the expected coaster. Needs a download to start AND won't let you play without an additional login even after.



A Twitter user was so kind as to share these insights from an early PS5 Collector's Edition copy with us. pic.twitter.com/gBpY5c5hop — Does it play? (@DoesItPlay1) July 15, 2026

Die Disc schafft sich selbst ab

Diese unfertigen Veröffentlichungen beschleunigen das Ende des physischen Marktes massiv. Wenn der Datenträger ohnehin keinen spielbaren Code mehr enthält, verliert er seine Daseinsberechtigung. Sony hat die Einstellung der eigenen Disc-Produktion für 2028 bereits angekündigt. Publisher, die solche Discs ausliefern, liefern den Plattformhaltern die perfekte Ausrede, das physische Format endgültig zu beerdigen. Warum für Logistik und Presswerke zahlen, wenn der Kunde am Ende doch alles herunterladen muss? Der Markt regelt das gerade selbst. Zum Nachteil der Spieler.

Die Disc von „Halo: Campaign Evolved“ ist zunächst reine Fassade. Der Kauf der physischen Version bietet keinerlei Sicherheits- oder Konservierungsvorteile gegenüber dem Digital-Download. Wer Platz im Regal sparen will, greift direkt zur Download-Variante. Die Scheibe ist tot.