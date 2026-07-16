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Halo: Campaign Evolved auf PS5 erfordert Download zum Spielen

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Halo Campaigned Evolved

Die physische PS5-Disc von Halo: Campaign Evolved erfordert zwingend einen Day-One-Download. Ohne Internet bleibt das Microsoft-Remake unspielbar.

Die physische PS5-Disc von „Halo: Campaign Evolved“ ist ohne einen zusätzlichen Day-One-Download komplett unbrauchbar. Damit wird der Sinn hinter der zukünftigen Digital-Only-Strategie um einen wichtigen Punkt untermauert.

Der Master Chief landet auf der PlayStation, aber die Disc dient lediglich als teurer Lizenzschlüssel. Laut Angaben des Projekts Does It Play? befinden sich zwar rund 38 Gigabyte an Daten auf dem Datenträger, beim Startversuch ohne Internetverbindung bricht das System jedoch mit Fehlermeldungen ab.

Einweg-Plastik statt Denkmal

Das klingt zunächst absurd. Immerhin handelt es sich bei diesem Remake um eine reine Singleplayer-Erfahrung ohne Mehrspielermodus. Microsoft setzt damit einen unschönen Trend fort, der bereits bei „Starfield“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ zu beobachten war.

Für Sammler und Verfechter der Spielekonservierung ist diese Praxis der Todesstoß. Schaltet Microsoft irgendwann die Server ab, verkommt die Disc im Regal zum nutzlosen Stück Plastik. Das Argument der Datensicherung auf physischen Medien bricht hier komplett in sich zusammen. Wer keinen schnellen Internetanschluss besitzt, schaut trotz Disc-Kauf in die Röhre.

Die Disc schafft sich selbst ab

Diese unfertigen Veröffentlichungen beschleunigen das Ende des physischen Marktes massiv. Wenn der Datenträger ohnehin keinen spielbaren Code mehr enthält, verliert er seine Daseinsberechtigung. Sony hat die Einstellung der eigenen Disc-Produktion für 2028 bereits angekündigt. Publisher, die solche Discs ausliefern, liefern den Plattformhaltern die perfekte Ausrede, das physische Format endgültig zu beerdigen. Warum für Logistik und Presswerke zahlen, wenn der Kunde am Ende doch alles herunterladen muss? Der Markt regelt das gerade selbst. Zum Nachteil der Spieler.

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Die Disc von „Halo: Campaign Evolved“ ist zunächst reine Fassade. Der Kauf der physischen Version bietet keinerlei Sicherheits- oder Konservierungsvorteile gegenüber dem Digital-Download. Wer Platz im Regal sparen will, greift direkt zur Download-Variante. Die Scheibe ist tot.

Gta Pre Order Release
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Dennis Goetz
16. Juli 2026 08:28

Ist ja jetzt Nix Neues 🤷🏼‍♂️ deswegen kaufen die meisten ja auch bereits Downloads 🤷🏼‍♂️ hoffentlich spielt das keiner von den Heulsusen der letzten Wochen

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Marcus Ueberbach
16. Juli 2026 08:37
Reply to  Dennis Goetz

Dennis Goetz viele vergessen von dennn auch gerne, das spiele bald zu groß sind für CD

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Kosta Reisch
16. Juli 2026 09:13
Reply to  Marcus Ueberbach

Marcus Ueberbach ja richtig das kommt noch dazu. Aber soweit können viele nicht vorausdenken

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Mike Matuschek
16. Juli 2026 09:24
Reply to  Marcus Ueberbach

Marcus Ueberbach

Dann nimmt 2 Disks hat ja bei Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Horizon Forbidden West – Complete Edition und Final Fantasy VII Rebirth ja auch wunderbar Funktioniert 🤷🏻

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Kosta Reisch
16. Juli 2026 09:01

Weg mit den Disk. Braucht man heutzutage Tage nicht mehr. Wir leben im Jahr 2026 und nicht 2000. Mit der Zeit mitgehen ansonsten habt ihr Pech. Ganz einfach. Only Digital Basta.

Ich unterstütze seit 2017 keine Disk mehr.

Nur noch digital

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Thomas Samoht
16. Juli 2026 09:26

War aber klar 🤔

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