Halo: Campaign Evolved – das ikonische Sci-Fi-Abenteuer kehrt zurück, erstmals auch auf PS5

Ein Satz, den wohl kaum jemand vor ein paar Jahren erwartet hätte: Halo kommt auf die PlayStation. Microsoft und 343 Industries haben bestätigt, dass Halo: Campaign Evolved, ein vollständiges Remake der Kampagne des ersten Halo: Combat Evolved, 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Entwickelt wird das Projekt in der Unreal Engine 5, inklusive komplett neu aufgebauter Umgebungen, vier Spieler im Koop-Modus und 4K-Visuals.

Damit wagt Microsoft einen Schritt, der früher undenkbar war: Die ikonischste Xbox-Marke öffnet sich erstmals auch außerhalb des eigenen Ökosystems. Und das ist mehr als nur ein symbolischer Akt, es könnte den Start einer neuen Ära für Halo markieren.

Ein modernes Halo mit Respekt vor dem Original

Laut Executive Producer Damon Conn soll das Remake „das emotionale Fundament“ der Reihe neu aufleben lassen. Ziel sei es, Neueinsteiger:innen die Story von Beginn an zugänglich zu machen, ohne die Wurzeln zu verleugnen. Dafür wurde nicht nur die Grafik komplett modernisiert, sondern auch das Level-Design angepasst, etwa in den berüchtigten Abschnitten mit der Flood.

Creative Director Max Szlagor betont, dass es nicht um eine Neuinterpretation geht, sondern um eine Verfeinerung des bestehenden Erlebnisses. Die Entwickler haben das Feedback aus Halo: Combat Evolved Anniversary aufgenommen: klarere Wegführung, stärkere narrative Einbindung und überarbeitete Umgebungen, die mehr Atmosphäre schaffen. Selbst der KI-Charakter 343 Guilty Spark bekommt neue Dialoge, um die Story kontextuell zu erweitern.

Warum das für Halo-Fans wichtig ist

Dass Microsoft seine legendäre Shooter-Serie auf die PS5 bringt, ist nicht nur ein Zugeständnis an den wachsenden Multiplattform-Markt, sondern auch ein klares Signal: Die Marke Halo soll wieder wachsen – unabhängig von der Hardware. Nach den gemischten Reaktionen auf Halo Infinite könnte das Remake als Neuanfang dienen, um die Serie wieder auf Kurs zu bringen.

Bleibt die Frage: Wird Halo: Campaign Evolved nur ein nostalgischer Rückblick – oder der Grundstein für eine neue Generation an Halo-Spielen, die endlich wieder alle begeistern können?