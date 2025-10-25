Halo Campaign Evolved – Der Anfang einer neuen Ära, weitere Spiele folgen

Was einst undenkbar war, wird 2026 Realität: Halo Campaign Evolved erscheint auf der PS5, und laut Entwickler soll das kein Einzelfall bleiben. Brian Jarrad, Community Director bei Halo Studios, sprach beim Halo World Championship nicht nur über das Remake, sondern über die Zukunft der gesamten Marke: „Halo ist ab jetzt auf PlayStation – und das dauerhaft.“

Ein Satz, der Gamer weltweit aufhorchen lässt. Denn damit öffnet Microsofts Vorzeige-Franchise endgültig die Tür zu einer neuen Ära, nicht nur für Halo selbst, sondern auch für das Konsolenökosystem insgesamt.

Halo Campaign Evolved, der Neuanfang eines Klassikers

Der Startschuss fällt mit Halo Campaign Evolved, einer Neuauflage des ersten Serienteils, die sich ausschließlich auf die Kampagne konzentriert. Spieler dürfen sich auf überarbeitete Grafik, eine neu abgemischte Soundkulisse, komplett neue Voice Lines und sogar drei zusätzliche Prequel-Missionen freuen.

Der Multiplayer bleibt außen vor, was durchaus Sinn ergibt. Schließlich will 343 Industries den Fokus auf die Geschichte rund um den Master Chief legen und sie technisch sowie erzählerisch modernisieren. Jarrad beschreibt das Remake als „Liebeserklärung an den Ursprung einer Legende“.

Spannend ist auch, dass Halo Campaign Evolved zum Release gleichzeitig auf Xbox, PC und PlayStation 5 erscheint, ein Gleichschritt, den man sich vor ein paar Jahren kaum vorstellen konnte.

Was bedeutet das für die Zukunft von Halo?

Jarrads Aussage, Halo sei „auf PlayStation going forward“, klingt nach mehr als nur einem Experiment. Ob es sich dabei um weitere Remakes, eine Neuauflage von Halo Infinite oder gar ein völlig neues Projekt handelt, bleibt offen. Doch die Richtung ist klar: Die Marke öffnet sich, und das mit voller Absicht.

Für PlayStation-Spieler ist das mehr als ein Bonus. Es ist eine Einladung, einen der prägendsten Shooter aller Zeiten endlich selbst zu erleben, ohne Konsole wechseln zu müssen. Und vielleicht ist genau das der Anfang einer neuen Ära, in der Exklusivität nicht mehr das letzte Wort hat.

Wie wird die Halo-Community diesen Wandel aufnehmen, und kann der Master Chief auch auf der PS5 eine neue Heimat finden?