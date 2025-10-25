Halo Campaign Evolved – Der Anfang einer neuen Ära, weitere Spiele folgen

Was einst undenkbar war, wird 2026 Realität: Halo Campaign Evolved erscheint auf der PS5, und laut Entwickler soll das kein Einzelfall bleiben. Brian Jarrad, Community Director bei Halo Studios, sprach beim Halo World Championship nicht nur über das Remake, sondern über die Zukunft der gesamten Marke: „Halo ist ab jetzt auf PlayStation – und das dauerhaft.“
Ein Satz, der Gamer weltweit aufhorchen lässt. Denn damit öffnet Microsofts Vorzeige-Franchise endgültig die Tür zu einer neuen Ära, nicht nur für Halo selbst, sondern auch für das Konsolenökosystem insgesamt.
Halo Campaign Evolved, der Neuanfang eines Klassikers
Der Startschuss fällt mit Halo Campaign Evolved, einer Neuauflage des ersten Serienteils, die sich ausschließlich auf die Kampagne konzentriert. Spieler dürfen sich auf überarbeitete Grafik, eine neu abgemischte Soundkulisse, komplett neue Voice Lines und sogar drei zusätzliche Prequel-Missionen freuen.
Der Multiplayer bleibt außen vor, was durchaus Sinn ergibt. Schließlich will 343 Industries den Fokus auf die Geschichte rund um den Master Chief legen und sie technisch sowie erzählerisch modernisieren. Jarrad beschreibt das Remake als „Liebeserklärung an den Ursprung einer Legende“.
Spannend ist auch, dass Halo Campaign Evolved zum Release gleichzeitig auf Xbox, PC und PlayStation 5 erscheint, ein Gleichschritt, den man sich vor ein paar Jahren kaum vorstellen konnte.
Was bedeutet das für die Zukunft von Halo?
Jarrads Aussage, Halo sei „auf PlayStation going forward“, klingt nach mehr als nur einem Experiment. Ob es sich dabei um weitere Remakes, eine Neuauflage von Halo Infinite oder gar ein völlig neues Projekt handelt, bleibt offen. Doch die Richtung ist klar: Die Marke öffnet sich, und das mit voller Absicht.
Für PlayStation-Spieler ist das mehr als ein Bonus. Es ist eine Einladung, einen der prägendsten Shooter aller Zeiten endlich selbst zu erleben, ohne Konsole wechseln zu müssen. Und vielleicht ist genau das der Anfang einer neuen Ära, in der Exklusivität nicht mehr das letzte Wort hat.
Wie wird die Halo-Community diesen Wandel aufnehmen, und kann der Master Chief auch auf der PS5 eine neue Heimat finden?
Echt so, was für Argumente hat man noch sich ne xbox zu holen, für mich war xbox immer halo und forza über 20 jahre lang… Naja mal abwarten was die neue mit sich bringt
Gregor Weilstein 2011 waren es andere Ziele. Der Markt hat sich lange geändert. Deshalb geht Sony jetzt den gleichen Weg wie MS. Ich finds Klasse.
Un Blocker „Es sind nur 4 Spiele!“
haha und vor paar jahren waren sie noch so stolz als der sony und nintendo killer mit ihren exclusives und was da noch alles kommt forza, gears und jetzt noch halo… mich freuts aber ihre seele habe sie verkauft
Marco Hencke Haben Sie. Und Sie haben genau deshalb soviele Spiele in Entwicklung. Sony hat jetzt auch dazugelernt und hat die Seele verkauft.
Bei den Einnahmen macht das auch Sinn. Hoffen wir das Sony wieder auf die Beine kommt und auch mal Geld für die Spieler in die Hand nimmt.
Un Blocker oh da ist er ja wieder, der fanboy
Un Blocker Sony auf die Beine kommt … Junge Junge
Armin Ge Ja? Wollen wir hoffen das nach den finanziellen Flops wieder Geld reinkommt für neue Spiele. Du siehst ja selber wieviel die investiert haben und wieviele Spiele in Entwicklung sind.
Selbst PS Stars wurde entfernt, so gut läuft es da.
das wurde nicht entfernt weil es nicht gut läuft, das wurde entfernt weil sony einfach geizig ist und die gewinne steigern möchte FÜR DIE AKTIONÄRE.
wir als spieler sind total. sony will einfach nur mehr kohle. diese naivität tut mir weh…..
sony fährt gewinne ohne ende…. OHNE ENDE
dass sie für milliarden aufgekauft haben, ist ihr problem, weil sie einfach noch mehr kohle haben wollten.
jetzt melkne sie mit ihren remakes von remakes und remastern und die spieler kaufen fröhlich zum dritten mal das selbe spiel, für 80 euro diesmal sogar.
sony könnte jederzeit gute spiele liefern, sie wollen aber gezielt riesen open worlds, sie wollen beschäftigungstherapie, sie wollen multiplayer und sie wollen gezielt immer mehr für konsole, controller, ps+ etc…
spiele wie resistance, killzone, infamous, last guardian, shadow of the colossus, ico, primal, siren, rain, datura und was weiß ich, sind ihnen einfach total egal.
das kreative sony aus der ps3 generation, was individuelle, phantasievolle und emotionale (nicht nur negative) abenteuer und geschichten entwickelt hat, ist tot…. das git es nicht mehr.
wir haben sony den riesenkonzern, der einfach nur noch einen großen hit nach dem anderne raushauen und dann möchlichst lange an diesem einen spiel verdienen möchte. dazu wurde alles nach multiplayer, open world oder the last of us ausgerichtet.