Halo: Campaign Evolved – Early Access sperrt zahlende Premium-Käufer aus

Käufer der Premium Edition von „Halo: Campaign Evolved“ erhalten seit dem Start des Vorabzugangs am 23. Juli 2026 keinen Zugriff auf das Spiel. Ein Fehler auf nahezu allen Plattformen blockiert den Start vor dem offiziellen Release am 28. Juli 2026.

Wer für den fünftägigen Vorabzugang von „Halo: Campaign Evolved“ einen Aufpreis von 20 EUR gezahlt oder das Premium-Upgrade genutzt hat, steht auf PS5, Xbox Series X|S und im PC-Game-Pass-Launcher vor verschlossenen Türen. Das System verweigert den Dienst und fordert Nutzer beim Programmstart auf, bis zum regulären Veröffentlichungstermin zu warten.

Speziell auf PlayStation ist der Countdown abgelaufen, die Premium Edition blieb für einige Spieler jedoch im Vorbestellungsmodus, während andere wie geplant loslegen konnten. Das ist sicherlich keine böswillige Sabotage von Microsoft an den PlayStation-Spielern.

Serverseitige Lizenzsperre stört den Verkaufsanreiz

Der Fehler liegt nicht an beschädigten Spieldateien auf den Endgeräten der Nutzer. Microsofts globale Authentifizierungsserver verweigern schlicht die Freigabe der Lizenzschlüssel. Ein Neuinstallieren des Titels verschwendet lediglich Bandbreite. Nutzlos. Der Halo Support untersucht die Berichte und rät Spielern auf Steam derzeit dazu, die Anwendung komplett zu schließen und den Client neu zu starten. Konsolen-Nutzer auf Xbox und PlayStation müssen auf einen serverseitigen Hotfix warten.

Das Remake des Klassikers von 2001 markiert für Halo Studios den technologischen Umstieg von der hauseigenen Slipspace Engine auf die Unreal Engine 5. Neben grafischen Überarbeitungen bietet der Titel erweiterte Waffenmechaniken und drei neue Prequel-Missionen.

Umso schwerer wiegt der technische Fehlstart bei einer Monetarisierungsstrategie, die explizit Geld für einen Zeitvorteil verlangt. Wer extra zahlt, erwartet funktionierende Infrastruktur.

Frühzugänge als kostenpflichtiges Feature bleiben ein Risiko, solange die Server-Infrastruktur zum Start nicht verlässlich skaliert. Wer die Standard-Version für den 28. Juli 2026 plant oder den Titel über Game Pass nutzen möchte, wartet die Behebung der Server-Probleme entspannt ab. Aktuell gibt es keinen technischen Grund, Geld für den Vorabzugang auszugeben.