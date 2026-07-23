Halo: Campaign Evolved – Early Access startet um 17:00 Uhr

Wer die Premium Edition besitzt, landet heute ab 17:00 Uhr deutscher Zeit auf Alpha Halo. Halo Studios hat die exakten Pre-Load-Zeiten, Details zum Crossplay und die Anforderungen für den Microsoft-Account vor dem Start von „Halo: Campaign Evolved“ offengelegt.

Halo: Campaign Evolved Startzeiten und Pre-Load im Überblick

PS5, Xbox- und PC-Spieler laden das Remake bereits herunter, um pünktlich um 17:00 Uhr loszulegen. Für Steam-Nutzer öffnet sich der Download erst exakt mit dem Early-Access-Start. Der reguläre Launch folgt am 28. Juli.

Die wichtigsten Eckdaten zum Start:

Early Access: Donnerstag, 23. Juli 2026, ab 17:00 Uhr CEST (für Premium & Collector’s Edition)

Donnerstag, 23. Juli 2026, ab 17:00 Uhr CEST (für Premium & Collector’s Edition) Pre-Load: Xbox Series X|S, Windows PC und PS5 (Premium) seit gestern aktiv; Steam zieht erst exakt um 17:00 Uhr nach

Xbox Series X|S, Windows PC und PS5 (Premium) seit gestern aktiv; Steam zieht erst exakt um 17:00 Uhr nach Globaler Launch: Dienstag, 28. Juli 2026, ab 17:00 Uhr CEST (auch direkt im Game Pass Ultimate)

Fünf Tage Vorsprung für Vorbesteller. Ein alter Move. Funktioniert trotzdem.

Halo: Campaign Evolved Early Access-Unlock

Pflicht zum Microsoft-Konto auf PS5 und Steam

Egal auf welcher Plattform ihr spielt: Ohne Microsoft-Account läuft nichts. Halo Studios setzt für Crossplay, gemeinsamen Kampagnen-Fortschritt und Sammelobjekte zwingend einen Xbox Gamertag voraus.

Spieler auf PS5 und Steam müssen ihr Plattform-Konto beim ersten Start direkt mit einem Microsoft-Konto verknüpfen. Erst dadurch werden Cross-Platform-Einladungen für den Koop-Modus möglich. Wer mit Freunden auf anderen Systemen spielen will, muss diese über den Xbox Gamertag suchen und hinzufügen – entweder via Web, Xbox Game Bar oder Mobile App.

Etwas nervig, aber es schafft endlich einheitliche Koop-Lobbys.

Halo Studios liefert genau das, was für einen sauberen Multiplayer- und Koop-Start nötig ist. Die Pflicht zum Microsoft-Konto mag Steam- und PlayStation-Puristen aufstoßen, sichert aber nahtloses Crossplay ohne getrennte Fortschritte. Spannend bleibt, ob die Server um 17:00 Uhr dem Ansturm standhalten oder ob der Pre-Load auf Steam fehlt und dort zu Frust führt.