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Halo: Campaign Evolved – Early Access startet um 17:00 Uhr

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Begleitet die PlayStation-Welt seit der ersten Stunde. Als Technikfan und Skeptiker liefert Patrick fundierte Analysen und unbequeme Wahrheiten zu Hardware und Software. Sein Fokus: Detailgenauigkeit statt...
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Halo: Campaign Evolved startet heute in den Early Access. Alle Infos zu Startzeiten, Pre-Load-Phasen und der Pflicht zum Microsoft-Account.

Halo Playstation

Wer die Premium Edition besitzt, landet heute ab 17:00 Uhr deutscher Zeit auf Alpha Halo. Halo Studios hat die exakten Pre-Load-Zeiten, Details zum Crossplay und die Anforderungen für den Microsoft-Account vor dem Start von „Halo: Campaign Evolved“ offengelegt.

Halo: Campaign Evolved Startzeiten und Pre-Load im Überblick

PS5, Xbox- und PC-Spieler laden das Remake bereits herunter, um pünktlich um 17:00 Uhr loszulegen. Für Steam-Nutzer öffnet sich der Download erst exakt mit dem Early-Access-Start. Der reguläre Launch folgt am 28. Juli.

Die wichtigsten Eckdaten zum Start:

  • Early Access: Donnerstag, 23. Juli 2026, ab 17:00 Uhr CEST (für Premium & Collector’s Edition)
  • Pre-Load: Xbox Series X|S, Windows PC und PS5 (Premium) seit gestern aktiv; Steam zieht erst exakt um 17:00 Uhr nach
  • Globaler Launch: Dienstag, 28. Juli 2026, ab 17:00 Uhr CEST (auch direkt im Game Pass Ultimate)

Fünf Tage Vorsprung für Vorbesteller. Ein alter Move. Funktioniert trotzdem.

Halo: Campaign Evolved Early Access-Unlock
Halo: Campaign Evolved Early Access-Unlock

Pflicht zum Microsoft-Konto auf PS5 und Steam

Egal auf welcher Plattform ihr spielt: Ohne Microsoft-Account läuft nichts. Halo Studios setzt für Crossplay, gemeinsamen Kampagnen-Fortschritt und Sammelobjekte zwingend einen Xbox Gamertag voraus.

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Spieler auf PS5 und Steam müssen ihr Plattform-Konto beim ersten Start direkt mit einem Microsoft-Konto verknüpfen. Erst dadurch werden Cross-Platform-Einladungen für den Koop-Modus möglich. Wer mit Freunden auf anderen Systemen spielen will, muss diese über den Xbox Gamertag suchen und hinzufügen – entweder via Web, Xbox Game Bar oder Mobile App.

Etwas nervig, aber es schafft endlich einheitliche Koop-Lobbys.

Halo Studios liefert genau das, was für einen sauberen Multiplayer- und Koop-Start nötig ist. Die Pflicht zum Microsoft-Konto mag Steam- und PlayStation-Puristen aufstoßen, sichert aber nahtloses Crossplay ohne getrennte Fortschritte. Spannend bleibt, ob die Server um 17:00 Uhr dem Ansturm standhalten oder ob der Pre-Load auf Steam fehlt und dort zu Frust führt.

Gta Pre Order Release
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SOURCES:Halo Studios
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