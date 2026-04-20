Halo: Campaign Evolved erhält Altersfreigabe – Release im Juli rückt näher

Die südkoreanische Einstufungsbehörde hat „Halo: Campaign Evolved“ offiziell geprüft und befeuert damit die Berichte über einen Release am 28. Juli 2024. Die Listung deutet darauf hin, dass Microsoft das Remake als Sommer-Highlight nutzt, um dem dichten Release-Fenster von „Grand Theft Auto 6“ im November auszuweichen.

Die Einstufung durch das südkoreanische Game Rating and Administration Committee (GRAC) ist oft der finale Vorbote einer offiziellen Ankündigung. Interessant dabei ist, dass die Behörde bereits eine M-Einstufung listet, was der Tradition des Originals von 2001 entspricht. Dass ein Spiel dieser Größenordnung bereits vollständig geprüft wurde, spricht für einen fortgeschrittenen Entwicklungsstatus und stützt die Leaks, laut denen der Titel bereits content-complete ist.

Mehr als nur ein Grafik-Update

Sollten die aktuellen Berichte um das Release-Datum stimmen, erwartet uns am 28. Juli kein simpler Port. Hinter den Kulissen sollen neben Halo Studios auch die Support-Studios Abstraction und Virtuos an dem Projekt gearbeitet haben. Besonders spannend für Fans der Lore:

Drei Prequel-Missionen: Fokus auf Master Chief und Sergeant Johnson.

Fokus auf Master Chief und Sergeant Johnson. Neue Fraktion: Berichte über eine bisher unbekannte Covenant-Splittergruppe.

Berichte über eine bisher unbekannte Covenant-Splittergruppe. Gegnervielfalt: Auftritte von ODSTs und Brutes, was das Sandbox-Gefühl der späteren Teile in das erste Abenteuer bringen könnte.

Microsoft scheint eine klare Taktik zu verfolgen: Blockbuster raushauen, bevor der Markt von „GTA 6“ dominiert wird. Ein Release im Juli, nur sieben Wochen nach dem geplanten Xbox Games Showcase am 7. Juni, wäre ein klassischer „Shadow Drop“-Light-Ansatz. Es nimmt den Druck vom Herbst-Lineup und gibt dem Franchise die Bühne, die es nach der Neuausrichtung von 343 Industries zu Halo Studios braucht.

Dass eine Altersfreigabe existiert, ist ein handfester Fakt, kein Gerücht. Die Kombination aus Prequel-Inhalten und technischem Overhaul macht dieses Remake zu einer deutlich größeren Nummer als die bisherige Anniversary-Edition. Wenn das Gunplay das moderne Feedback von „Halo Infinite“ mit der Atmosphäre von Combat Evolved kreuzt, könnte das der dringend benötigte Sieg für Xbox werden.

Glaubt ihr, dass neue Prequel-Missionen mit Sergeant Johnson den Charme des Originals eher ergänzen oder die Nostalgie verwässern?