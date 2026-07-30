Halo: Campaign Evolved erhält Patch 1 – Savegame-Reset bei laufenden Missionen

Halo Studios bringt das erste Update für „Halo: Campaign Evolved“ auf PS5, PC und Xbox Series X/S. Der Patch behebt kritische KI-Fehler sowie Performance-Ruckler bei großen Freundeslisten, zwingt Spieler aber zum Neustart aktuell laufender Missionen.

Der erste Patch für „Halo: Campaign Evolved“ löscht beim Installieren jeglichen Zwischenspeicherstand innerhalb einer begonnenen Mission. Freigeschaltete Einsätze und Rally-Points bleiben erhalten. Wer mittendrinsteckt, muss den aktuellen Level neu starten. Das ist der Preis für tiefere Eingriffe in die Engine-Logik.

KI-Korrekturen und Balance-Fix für die Plasmapistole

Der stärkste Gameplay-Fix betrifft den aufgeladenen Schuss der Plasmapistole. Dieser tötete bisher Spieler mit voller Gesundheit und vollem Schild sofort – unabhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad. Dieser Overkill-Glitch ist ausgeräumt.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Gegner-KI in Schlüsselmomenten. Jackals auf dem Hangar-Flur in The Truth and Reconciliation verharren nicht mehr tatenlos, sondern gehen auf Patrouille. Die Spec-Ops-Eliten nahe Rally Point Delta in Assault on the Control Room greifen nun korrekterweise an, statt den Außenbereich zu ignorieren oder in Wände zu laufen. Auf The Silent Cartographer greift das Hunter-Pärchen am Eingang des Kartografen jetzt konsistent an.

Stabilität, FSR-Treiber und Friendlist-Hitching

Auf allen Plattformen – inklusive PS5 und Steam – traten Frametime-Spitzen auf, sobald Spieler eine umfangreiche Freundesliste aufwiesen. Die Anpassung der Abfrage-Intervall-Logik reduziert dieses Hitching messbar.

PC-Spieler mit AMD-Grafikkarten litten bei aktivierter FSR-Skalierung unter Abstürzen während der Intro-Sequenz von The Maw. Dies betraf speziell die Adrenalin-Treiberversionen 26.6.2 und 26.6.4. Das Update stabilisiert die Wiedergabe. Zudem integrieren die Entwickler eine automatische Warnung beim Spielstart, falls fehlerhafte GPU-Treiber von NVIDIA oder AMD erkannt werden. Beim Crossplay-Kontoabgleich auf PS5 und Steam werden nun auch Xbox-Gamertags durchgehend korrekt angezeigt.

Ein notwendiger Wartungs-Patch ohne Schnittstellen-Experimente. Das Zurücksetzen laufender Missions-Savegames nervt, verhindert aber logische Skript-Blockaden nach den KI-Anpassungen. Wer auf PS5 oder PC mit Rucklern zu kämpfen hatte oder von fehlerhaften Elite-Einheiten verschont blieb, bekommt nun die vorgesehene Mechanik geliefert. Pflicht-Download vor der nächsten Koop-Session.