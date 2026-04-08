Halo: Campaign Evolved erscheint angeblich am 28. Juli 2026

Das Unreal-Engine-5-Remake von „Halo: Combat Evolved“, nun unter dem Titel „Campaign Evolved“, soll laut aktuellen Leaks am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erscheinen. Käufer der Early-Access-Version erhalten mutmaßlich bereits ab dem 23. Juli Zugriff auf den Shooter.

Der Leaker „grunt.api“, der bereits in der Vergangenheit korrekte Daten direkt aus den Schnittstellen von Halo-Projekten extrahierte, verbreitete die Termine in Form einer mathematischen Rätsel-Kombination. Während Microsoft und Halo Studio bisher lediglich das Jahr 2026 als groben Zeitraum kommuniziert haben, verdichten sich die Hinweise auf eine Veröffentlichung im Sommer.

Die mathematische Formel hinter dem Leak ($EA: (18 \times 7 \times (MMXX + VI) \mod 31) + 1$) verweist auf den 23. Juli für den Early Access, während die zweite Rechnung den 28. Juli als finalen Release-Tag markiert. Dass der Titel zeitgleich für die PlayStation 5 erscheint, unterstreicht Microsofts neue Multiplattform-Strategie für seine Kernmarken.

Entwicklungsstand und zusätzliche Inhalte

Berichten zufolge ist das Spiel bereits „content complete„. Das bedeutet, dass sämtliche Spielmechaniken und Level – inklusive der drei neuen Prequel-Missionen – vollständig spielbar sind. Aktuell befindet sich das Projekt in der Polishing-Phase, in der Bugs entfernt und die Performance auf der Unreal Engine 5 optimiert werden.

Der Einsatz der Unreal Engine 5 stellt einen radikalen Bruch mit der alten Slipspace- oder Blam!-Engine dar. Technisch bedeutet das:

Nanite & Lumen: Dynamische Beleuchtung und hohe Geometrie-Dichte, die das ursprüngliche Leveldesign von 2001 modernisieren.

Dynamische Beleuchtung und hohe Geometrie-Dichte, die das ursprüngliche Leveldesign von 2001 modernisieren. Neue Missionen: Die Integration von Prequel-Inhalten deutet darauf hin, dass die Brutes und ODSTs eine größere Rolle spielen als im Original-Release.

EA: (18 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1

OR: (8 × 7 × (MMXX + VI) mod 31) + 1 pic.twitter.com/8DDc6askw5 — grunt.api (@gruntdotapi) April 8, 2026

Es ist davon auszugehen, dass Microsoft diese Daten im Rahmen des Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026 offiziell bestätigen wird. Die zeitliche Nähe zum vermuteten Release Ende Juli passt in das typische Marketing-Schema kurzer, intensiver Kampagnen vor dem Launch. Im Vergleich zum ursprünglichen Anniversary-Remake von 2011 scheint „Campaign Evolved“ ein deutlich tiefgreifenderer Eingriff in die spielerische Substanz zu sein, statt nur eine grafische Hülle über den alten Code zu stülpen.

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, steht das erste Halo-Erlebnis auf UE5-Basis kurz bevor. Die technische Hürde wird durch den Engine-Wechsel höher ausfallen als bei der Master Chief Collection. Wer auf den 23. Juli schielt, muss vermutlich tiefer in die Tasche greifen, erhält dafür aber ein Paket, das durch die Prequel-Missionen erstmals echten neuen Story-Content im klassischen Halo-Setting bietet.