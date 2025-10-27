Halo Campaign Evolved: Halo-Insider-Programm lädt PlayStation Fans ein

Halo Studios macht PlayStation-Fans eine Freude. Im Halo-Insider-Club lassen sich jetzt PS5, PS5 Pro, PS4 und PS4 Pro als Präferenzen auswählen. Ein klares Zeichen, dass Halo künftig auch auf Sonys Konsolen richtig durchstarten will.

Das Halo-Insider-Programm richtet sich an Fans, die noch vor dem offiziellen Release neue Halo-Titel ausprobieren und Feedback geben möchten. Offiziell heißt es: „Als Halo Insider hast du die Möglichkeit, an öffentlichen Flight-Tests teilzunehmen, die sich auf die Verbesserung unserer Spiele, Produkte und Services konzentrieren.“ Mit den neuen PlayStation-Optionen im Profil können künftige Tests also direkt auf Sonys Konsolen stattfinden.

Halo-Insider-Programm öffnet Türen für PlayStation

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass das Programm mehr als eine Beta ist. Laut Halo Studios waren etwa alle Updates für Halo: The Master Chief Collection das direkte Ergebnis von Insider-Feedback. Allerdings werden nicht alle Teilnehmer automatisch eingeladen, ein vollständiges Profil inklusive verifizierter E-Mail erhöht die Chancen auf einen Slot.

Für PlayStation-Spieler geht es zunächst um Halo Campaign Evolved, die Remake-Version des ersten Halo-Spiels von 2001. Die Kampagne ist „treu zum Original, modernisiert“ und bringt neue Prequel-Missionen, vier Spieler im Online-Koop und zusätzliche Waffen, die später in der Serie eingeführt wurden. Da es sich um ein reines Kampagnen-Release handelt, sind aktuell keine Insider-Flight-Tests für die PlayStation-Version geplant, die Option in den Einstellungen ist also ein Blick in die Zukunft.

🚨 PlayStation devices have been added to the Halo Insider Console Flighting page.



Join the program, Spartans! pic.twitter.com/LFohsC0uMP — grunt.api (@gruntdotapi) October 27, 2025

Erste Gelegenheit für PlayStation-Spieler

Das bedeutet für Spieler und Branche: Halo macht endlich den Sprung auf PlayStation, was für Microsofts Exklusivstrategie ungewöhnlich ist. Spieler erhalten Zugang zu einem der bekanntesten Shooter-Franchises, während Halo Studios seine Testbasis deutlich erweitert. Für die Industrie ist es ein weiteres Zeichen, dass Plattform-Grenzen bei großen Marken zunehmend verschwimmen, wenn Publisher die Community stärker einbinden wollen.

In Zukunft könnten also PlayStation-Fans bei Beta-Tests neuer Halo-Titel dabei sein, eine Gelegenheit, die bisher Xbox-Spielern vorbehalten war. Wer Interesse hat, kann sich bereits jetzt beim Halo Insider Programm anmelden und sein Profil vervollständigen.