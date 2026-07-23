Halo Campaign Evolved im Review-Check: Das sagen die internationalen Magazine

Halo: Campaign Evolved erreicht zum internationalen Review-Embargo einen Metascore von 89 bei aktuell 27 gewerteten Fachmedien. Das Spiel ist ab sofort im Early Access verfügbar, auch auf PS5.

Das Remake auf Basis der Unreal Engine 5 überzeugt die internationale Presse vor allem durch seine visuelle Überarbeitung und das präzise Trefferfeedback. Abzüge gibt es für veraltetes Leveldesign und das Fehlen des kompetitiven Mehrspielermodus. Ob dieser Punkt tatsächlich relevant für die Wertungen ist, sei mal dahingestellt.

Technik-Sprung trifft auf Retro-Basis

Die internationalen Kritiker bewerten die Neuauflage des Sci-Fi-Klassikers durchweg positiv, sparen aber nicht an Kritik am Fundament. VGC vergibt die Höchstnote für die grafische Nähe zum Original bei zeitgemäßer Ausleuchtung. Push Square belohnt die Erweiterung um drei neue Bonusmissionen mit 90 Punkten.

Mängel zeigen sich beim Spieldesign der Jahrtausendwende. PSX Brasil verweist etwa auf das unberührte, teilweise repetitive Leveldesign und vergibt eine Wertung von 85 Punkten. GamesRadar+ zieht mit 70 Punkten die härteste Bilanz. Grund dafür ist der fehlende Mehrwert für Spieler außerhalb der PlayStation-Plattform, da spielerische Innovationen weitgehend ausbleiben.

Loot Level Chill: 100 / 100

100 / 100 VGC: 100 / 100

100 / 100 Areajugones: 90 / 100

90 / 100 Push Square: 90 / 100

90 / 100 Carole Quintaine: 85 / 100

85 / 100 Game Informer: 85 / 100

85 / 100 PSX Brasil: 85 / 100

85 / 100 Player 2: 83 / 100

83 / 100 GAMES.CH: 81 / 100

81 / 100 Creative Bloq: 80 / 100

80 / 100 Console Creatures: 80 / 100

80 / 100 GameSpot: 80 / 100

80 / 100 Stevivor: 80 / 100

80 / 100 TheGamer: 80 / 100

80 / 100 Insider Gaming: 70 / 100

70 / 100 GamesRadar+: 70 / 100

70 / 100 TheSixthAxis: 70 / 100

Unreal Engine 5 und veraltetes Game Design

Technisch nutzt Halo Studios die Unreal Engine 5 effizient zur optischen Modernisierung. Beleuchtung, Charaktermodelle und Effekte entsprechen dem Standard von 2026. Das grundlegende Movement, die Waffenbalance und die Fahrphysik der Fahrzeuge orientieren sich dagegen strikt am Original aus dem Jahr 2001.

Die Fachpresse lobt den Funktionsumfang im Koop-Bereich. Neun zusätzliche Waffen und erweiterte Schädel-Modifikatoren erhöhen den Wiederspielwert. GAMES.CH kritisiert hingegen die unzureichend angepasste Gegner-KI sowie das Fehlen des lokalen Split-Screen-Modus auf dem PC. Der gestrichene Multiplayer-Modus bleibt der größte Kritikpunkt der Tester, war von Anfang an aber nie vorgesehen.

„Halo: Campaign Evolved“ liefert eine technisch sauber umgesetzte Hommage an das Original. Die Portierung schließt eine historische Lücke für PlayStation-Besitzer. Wer innovative Spieldesign-Mechaniken erwartet, stößt schnell an die Grenzen des 25 Jahre alten Fundaments. Der Titel richtet sich primär an Serienneulinge und Koop-Nostalgiker.