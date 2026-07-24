Halo: Campaign Evolved im Tech-Check – Unreal Engine 5 glänzt auf der PS5 Pro

Halo Studios legt die ikonische Kampagne von „Halo: Combat Evolved“ in der Unreal Engine 5 komplett neu auf und überzeugt auf der PS5 Pro mit Abstand. Der Release am 28. Juli 2026 bringt den Master Chief erstmals offiziell auf die PlayStation 5.

Mit „Halo: Campaign Evolved“ wagt der Entwickler keine bloße HD-Politur, sondern ein vollwertiges Remake. Die technische Basis liefert die Unreal Engine 5, die hauseigene Slipspace-Engine ist Geschichte.

Digital Foundry hat den Titel auf Hardware und visuelle Treue hin analysiert. Das Urteil zeigt klare Kante: Das Debüt korrigiert die gravierenden Design-Fehler der misslungenen Anniversary Edition von 2011 und liefert ein technisch sauberes Fundament.

Beleuchtung und Material-Physik

Schluss mit überbelichteten, bunten Korridoren. „Halo: Campaign Evolved“ setzt auf Hardware-accelerated Lumen Raytracing und nutzt als einer der ersten großen Titel das neue MegaLights-Feature der Unreal Engine 5.

Emissive Oberflächen – etwa das Schild der Lichtbrücke oder die Gravitationsschächte der Covenant-Schiffe – strahlen echtes, dynamisches Licht in die Umgebung ab. Statt einer pauschalen blauen Einfärbung indirekt ausgeleuchteter Abschnitte, wie es bei „Halo Infinite“ der Fall war, berechnet die Engine das Lichtbounce-Verhalten korrekt. Licht reflektiert die Farbtöne der Gras- und Metalloberflächen auf die Waffen und Rüstungen.

Schatten bleiben selbst bei hoher Distanz stabil und flackern nicht. Deformierbarer Sand, interaktive Wasser-Physik und moderne Partikeleffekte ergänzen das Rendering.

Aufbrechen der Schlauch-Struktur

Die Entwickler belassen es nicht bei visuellen Anpassungen. Geometrie und Ablauf mehrerer Level wurden überarbeitet.

Besonders das berüchtigte Level „Die Bibliothek“ erfährt ein echtes Rework. Anstelle monotoner, sich ständig wiederholender Hallen verläuft die Mission nun von oben nach unten durch den Turm. Neue Raum-Layouts, Miniboss-Kämpfe, Schalter-Rätsel für Lichtbrücken und eine sich visuell intensivierende Flood-Infektion brechen die ursprüngliche Trägheit der Mission auf.

Zusätzlich enthält das Remake eine komplett neue Drei-Missions-Kampagne mit Master Chief und Sergeant Johnson sowie neun zusätzliche Waffen aus späteren Halo-Ablegern. Der Koop-Modus unterstützt bis zu vier Spieler via Crossplay.

Performance und Abstriche

Auf den Konsolen liefert das Spiel eine saubere Präsentation ab. Das sauberste Bild garantiert die PS5 Pro, die dank PSSR2-Upscaling Bildrauschen und Artefakte der Unreal Engine 5 effektiv minimiert.

Frei von Fehlern ist der Release dennoch nicht:

Optische Filter: Chromatic Aberration und Film Grain sind dauerhaft aktiviert und lassen sich selbst in den PC-Optionen derzeit nicht abschalten.

Chromatic Aberration und Film Grain sind dauerhaft aktiviert und lassen sich selbst in den PC-Optionen derzeit nicht abschalten. Zwischensequenzen: Sämtliche Cutscenes liegen als vorgerenderte Videodateien vor. Auf der Xbox Series X führt das bei der Wiedergabe aktuell zu spürbaren Rucklern.

Der Audio-Mix hingegen überzeugt. Überarbeitete Soundeffekte – wie der dröhnende Hall der Magnum – nutzen moderne Surround-Setups und erzeugen dynamische Nachhalleffekte in geschlossenen Räumen.

„Halo: Campaign Evolved“ ist das überfällige visuelle Korrektiv zur verunglückten Anniversary-Fassung. Halo Studios beweist ein feines Gespür für die ursprüngliche Designsprache von Bungie und nutzt die Stärken der Unreal Engine 5 präzise aus. Für PS5-Besitzer ist der Titel der ideale Einstiegspunkt.

Wer die alten Spiele kennt, bekommt eine sinnvoll modernisierte Kampagne ohne die störende Design-Monotonie des Originals.