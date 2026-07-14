Halo: Campaign Evolved ist Gold – Master Chief startet in Kürze auf PS5

Das Unreal Engine 5-Remake „Halo: Campaign Evolved“ hat den Gold-Status erreicht und erscheint am 28. Juli 2026 für die PS5. Käufer der Premium-Edition erhalten gegen einen Aufpreis von 20 EUR bereits ab dem 23. Juli vorab Zugriff auf die Kampagne.

Die Version 1.0 von „Halo: Campaign Evolved“ ist fertiggestellt und bereit für die Presswerke. Halo Studios verabschiedet sich mit diesem Projekt endgültig von der proprietären Slipspace-Engine und baut die technische Basis komplett auf der Unreal Engine 5 auf.

Dieser Technologiewechsel soll die veraltete Grafik des Originals von 2001 ablösen und dient dem Studio gleichzeitig als Performance-Testlauf für kommende Großprojekte. Für PlayStation-Spieler bedeutet der Release ein historisches Novum. Der Master Chief landet erstmals auf einer Sony-Konsole. Das war vor Jahren noch gänzlich undenkbar.

Fokus auf Kampagne ohne klassischen Multiplayer

Microsoft streicht dazu den kompetitiven Mehrspielermodus für diese Neuauflage komplett. Der Fokus liegt rein auf der Story-Kampagne, die jedoch mit neuen spielerischen und inhaltlichen Elementen modernisiert wird. Neben modernen Bewegungsabläufen wie dem Sprinten integriert das Remake neun zusätzliche Waffen aus späteren Serienteilen, darunter das Energieschwert und das Kampfgewehr.

Koop-Enthusiasten können die Kampagne online mit bis zu vier Spielern via Crossplay bestreiten oder im klassischen Split-Screen zu zweit an einer Konsole spielen. Inhaltlich erweitern die Entwickler das Paket um drei neue Prequel-Missionen namens „Operation: Meteorite“. Multiplayer-Puristen gehen leer aus.

#HaloCE is OFFICIALLY GOLD and Early Access begins on July 23.



Let's give our old friends a warm welcome: https://t.co/Y4s3pLKvWn pic.twitter.com/IjE7cGnNgH — Halo (@Halo) July 13, 2026

Der reale Preis der Nostalgie

Wer fünf Tage früher spielen möchte, muss für die Premium- oder Collector’s-Edition extra bezahlen. Der reguläre Launch erfolgt am 28. Juli, auch für Nutzer des Xbox Game Pass. Obwohl das Spiel den Gold-Status erreicht hat, arbeitet das Studio bereits an Patches für den ersten Verkaufstag. Die physische Disc dient im modernen Vertrieb fast nur noch als Lizenzschlüssel. Der restliche Download erfolgt ohnehin zwingend über das Netzwerk.

Die Portierung von Halo auf die PS5 ist ein geschäftspolitischer Meilenstein, technisch jedoch ein kalkulierter Probelauf. Ohne den kompetitiven Multiplayer steht und fällt der Wert des Remakes mit der Performance der Unreal Engine 5 auf den Konsolen und der spielerischen Qualität der neuen Prequel-Einsätze. Wer das Original nie gespielt

hat, findet hier den technisch modernsten Einstieg. Nostalgiker müssen sich auf die neuen Gameplay-Mechaniken umgewöhnen.