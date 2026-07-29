Halo Campaign Evolved: Konsolen-Tech-Check — PS5 Pro liefert ab

Der Remake-Neustart „Halo: Campaign Evolved“ von Halo Studios zeigt: Auf allen Konsolen bringt die Unreal Engine 5 Grafik auf Top-Niveau, allerdings behält die PS5 Pro bei Bildrate und Bildschärfe die Nase vorn. Der Tech-Check von Digital Foundry zeichnet ein eindeutiges Bild.

Das Remake setzt komplett auf die modernsten Werkzeuge der Unreal Engine 5. Hardware-Lumen für globale Beleuchtung und Reflexionen sowie Nanite für Geometrie-Details sind auf beiden Flaggschiff-Konsolen aktiv. Das führt zu einer extrem dynamischen Ausleuchtung und sauber spiegelnden Oberflächen.

Im Quality-Mode peilen Xbox Series X und PS5 eine Darstellung von ca. 1440p mit stabilen 30 FPS an. Der Performance-Modus zielt auf 60 FPS bei durchschnittlich 1224p (Xbox Series X) bzw. 1152p (PS5). Sichtbare Kompromisse im Performance-Modus betreffen eine reduzierte Vegetationsdichte, weichere Schattierungen und vereinzelt gröbere Texturfilter. Beide Plattformen halten die 60 FPS in den meisten Arealen sauber, knicken in extrem effektreichen Schießereien wie dem Hangar-Gefecht in Kapitel 3 jedoch kurzzeitig ein.

Ein kleiner Unterband-Unterschied: Auf Xbox Series X schwächeln Zwischensequenzen unter leichten Framerate-Einbrüchen. Die PS5 zeigt dieses Verhalten nicht.

Xbox Series S erstaunlich stark – trotz Pixeleinsparung

Die schwächere Microsoft-Konsole überrascht mit voller Hardware-Lumen- und Nanite-Unterstützung. Dadurch entspricht die visuelle Grundcharakteristik der großen Schwester, was für das System eine beachtliche technische Leistung ist.

Die Zugeständnisse fallen naturgemäß drastischer aus. Die interne Auflösung bricht im Performance-Modus auf rund 720p ein. Das Bild wirkt hier spürbar weicher und in Bewegung teils krümelig. Zudem entfällt im Performance-Modus auf der Series S die Wind- und Interaktionsanimation der Gras- und Pflanzenwelt komplett. Wer sture 30 FPS bevorzugt, bekommt im Qualitäts-Modus der Series S immerhin knapp 800p und eine dynamischere Vegetation.

PS5 Pro liefert das sauberste Gesamtbild

Sonys PS5 Pro löst die verbleibenden Schwachstellen der Standard-Konsolen weitgehend auf, wie bereits hier festgestellt. Der Performance-Modus der PS5 Pro kombiniert die visuellen Einstellungen des Qualitäts-Modus der Standard-PS5, inklusive voller Vegetationsdichte, mit extrem stabilen 60 FPS.

Dank PSSR-Upscaling fällt das Bild in Bewegung deutlich schärfer und flimmerfreier aus als bei der Standard-Version mit TSR. Bildrateneinbrüche existieren auf der Pro praktisch nicht mehr. Der eigene Qualitäts-Modus der PS5 Pro wirkt vor diesem Hintergrund fast überflüssig: Zwar steigt die interne Auflösung auf bis zu 1728p, bringt gegenüber dem sauberen 60-FPS-Performance-Modus aber keinen signifikanten optischen Mehrwert.

Halo Studios liefert technisch eine Punktlandung ab. Unabhängig vom System ist der Performance-Modus auf allen Vier-Konsolen-Varianten die unangefochtene Empfehlung: Der Verlust an optischer Tiefe ist gering, der Gewinn an Spielbarkeit durch 60 FPS dagegen massiv.

Wer die kompromissloseste Schärfe und absolut makellose 60 FPS sucht, greift zur PS5 Pro. Xbox Series X und die Basis-PS5 liegen fast gleichauf dahinter. Selbst auf der Series S bleibt der Titel trotz geringer Auflösung ein visuell beeindruckendes Erlebnis.