Halo: Campaign Evolved nutzt offenbar Assets aus Halo Infinite und bietet Prequel-Missionen

Halo Studios setzt für das Remake „Halo: Campaign Evolved“ großflächig auf bestehende Charaktermodelle aus „Halo Infinite“ und ergänzt die Kampagne um drei Prequel-Einsätze inklusive einer neuen Allianz-Fraktion. Das geht aus einem aktuellen Leak hervor, auch wenn solche Informationen stets unter Vorbehalt zu genießen sind.

Das kommende Remake des Serienerstlings wird laut aktuellen Insider-Informationen die Assets von „Halo Infinite“ für Marines und bekannte Allianz-Gegner wiederverwenden, während neue Ressourcen primär in drei zusätzliche Prequel-Missionen fließen. Diese Zusatzinhalte thematisieren unter anderem die Rivalität zwischen Spartans und ODST-Einheiten und führen eine bisher unbekannte, religiös fokussierte Fraktion der Allianz ein.

Asset-Recycling statt originalgetreuem Artdesign

Trotz der Ankündigung eines „treuen Remakes“ greifen die Halo Studios auf vorhandene Modelle zurück. Die im Original markanten Designs der Allianz und der UNSC-Marines werden somit durch die Varianten aus „Halo Infinite“ ersetzt, was Entwicklungszeit einspart.

Diese Entscheidung erinnert technisch an „Halo: Combat Evolved Anniversary“, bei dem Modelle aus „Halo: Reach“ verwendet wurden, was in der Community aufgrund der verfälschten Atmosphäre des Originals auf Kritik stieß. Die Konsequenz für Spieler ist ein moderner Look, der jedoch die spezifische Ästhetik von 2001 opfert, um Entwicklungszeit und Budget für die parallel laufenden Projekte im Studio zu schonen.

Details zu den drei neuen Prequel-Missionen

Der Fokus der Neuentwicklungen liegt auf drei Missionen, die zeitlich vor den Ereignissen auf Installation 04 spielen.

ODST-Konflikt: Eine Mission thematisiert die historisch gewachsene Spannung zwischen den ODSTs (Orbital Drop Shock Troopers) und den Spartans. Dies greift die Lore-Ereignisse auf, in denen John-117 während seines Trainings unbeabsichtigt ODST-Soldaten tötete.

Eine Mission thematisiert die historisch gewachsene Spannung zwischen den ODSTs (Orbital Drop Shock Troopers) und den Spartans. Dies greift die Lore-Ereignisse auf, in denen John-117 während seines Trainings unbeabsichtigt ODST-Soldaten tötete. Neue Allianz-Fraktion: Es wird eine technologisch anders agierende, stark religiös geprägte Untergruppe der Allianz eingeführt. Diese Modelle wurden laut Quelle von Grund auf neu erstellt.

Es wird eine technologisch anders agierende, stark religiös geprägte Untergruppe der Allianz eingeführt. Diese Modelle wurden laut Quelle von Grund auf neu erstellt. Brutes und Reach-Referenzen: Entgegen der ursprünglichen Trilogie-Kontinuität werden Brutes bereits in den Prequel-Missionen auftauchen. Zudem soll es eine Hommage an Halo: Reach geben.

Während die neuen Inhalte von der grafischen Qualität aktueller Hardware profitieren könnten, wirkt der Hauptteil des Spiels wie eine Portierung der Infinite-Ästhetik in die alten Schlauchlevel. Strategisch scheint Halo Studios damit den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Bewährte Mechaniken und Assets aus der Slipspace-Ära werden genutzt, um den Umfang durch Prequel-Content künstlich zu strecken, ohne das Kernspiel visuell komplett neu zu interpretieren.

Die Wiederverwendung von Infinite-Modellen ist aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar, und ein großes Thema angesichts steigender Entwicklungskosten, für Puristen jedoch ein Warnsignal. Ein Remake sollte die visuelle Identität des Originals modernisieren, nicht mit den Assets des Nachfolgers überschreiben. Wer auf eine exakte Rekonstruktion der 2001er-Atmosphäre hofft, könnte hier enttäuscht werden. Der spielerische Mehrwert hängt nun vollständig an der Qualität der drei Prequel-Missionen.