Halo: Campaign Evolved Patch bringt Post-Processing-Toggles und Grafik-Fixes

Das neue Update für „Halo: Campaign Evolved“ lässt euch endlich Unschärfe und Filmkorn abschalten. Der heutige Patch hebt zudem die erzwungene Kantenglättung auf PC auf, behebt KI-Aussetzer bei der Kampagne und verpasst den Waffen ein lange überfälliges Balancing.

Grafik-Optionen und Technik-Tuning

Die Entwickler liefern mit dem August-Update genau die Stellschrauben nach, die sich die Community seit Release gewünscht hat. Chromatic Aberration und Film Grain lassen sich ab sofort unabhängig voneinander in den Video-Einstellungen deaktivieren.

Grafik-Toggles: Chromatic Aberration und Film Grain können einzeln abgeschaltet werden.

Chromatic Aberration und Film Grain können einzeln abgeschaltet werden. Kein Upscaling mehr: Auf dem PC lässt sich das Image Reconstruction Framework unter „Upscaling Technique“ mit der Option „None“ komplett deaktivieren.

Auf dem PC lässt sich das Image Reconstruction Framework unter „Upscaling Technique“ mit der Option „None“ komplett deaktivieren. Stottern behoben: PS5-Spieler bekommen stabilere Frameraten. Gegner ruckeln in aufwendigen Szenen deutlich weniger.

PS5-Spieler bekommen stabilere Frameraten. Gegner ruckeln in aufwendigen Szenen deutlich weniger. Schuss-Bug gefixt: Die Kadenz und Streuung der Assault Rifle auf Xbox und PC wurde an das Verhalten der PS5-Version angeglichen.

Die Kadenz und Streuung der Assault Rifle auf Xbox und PC wurde an das Verhalten der PS5-Version angeglichen. Kostenlose Rüstung: Der Skin „Recompilation Armor“ kann ab sofort über Halo Waypoint eingelöst werden.

Auf dem PC geht die Reise noch ein Stück weiter. Bisher war immer eine Form der Bildrekonstruktion aktiv, selbst bei 100 Prozent nativer Auflösung. Wer den Regler nun auf „None“ stellt, schaltet Upscaling und Anti-Aliasing komplett aus. Das liefert ein knallhartes, aber gestochen scharfes Bild.

AMD-Nutzer profitieren zudem von funktionierendem Advanced Shader Delivery, was Ruckler minimiert. Wer Frame Generation nutzt, muss sich in Cutscenes nicht mehr über Grafikfehler ärgern. Die Technik schaltet sich in Zwischensequenzen jetzt automatisch ab.

Gameplay-Fixes und Speicher-Warnung

Im Gameplay schraubt das Update an nervigen Details. Schakale reagieren bei Treffern auf Hand oder Fuß wieder verlässlich mit einem Stagger. Marines schießen mit dem Battle Rifle jetzt wie vorgesehen und Magnum-Reloads lassen sich direkt nach dem Schuss triggern. Wer den Nachladevorgang von Raketenwerfer oder Nadelwerfer abbrechen will, kann das jetzt sauber über einen Granatenwurf erledigen.

Achtung beim Update-Download. Der Patch löscht euren laufenden Missionsfortschritt. Wer mitten in einem Level steckt, verliert diesen Checkpoint. Freigeschaltete Missionen und Rally Points bleiben aber unangetastet.

Keine Inhalts-Revolution, aber ein sauberes Service-Update. Das Deaktivieren von Filmkorn und erzwungenem Upscaling nimmt dem Spiel den visuellen Wascheffekt. Dass man dafür allerdings bis zu 29 GB herunterladen muss, tut weh.

Die vollständigen Patch Notes gibt es unter diesem Link.