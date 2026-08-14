Halo: Campaign Evolved – Patch schaltet Bildfilter ab und behebt Progression-Sperre

Halo Studios veröffentlicht in der kommenden Woche ein Update für „Halo: Campaign Evolved“, das die Deaktivierung von chromatischer Aberration sowie Filmkorn direkt in den Grafikeinstellungen erlaubt und kritische Spielfortschritts-Bugs beseitigt.

Der Patch löst zudem das unscharfe Post-Processing der Unreal Engine 5 auf Konsolen sowie PC ohne händische Eingriffe in Konfigurationsdateien.

Post-Processing-Zwang entfällt

Chromatische Aberration und Filmkorn verfälschen das Bildsignal durch künstliche Farbverschiebungen an den Objektkanten und sichtbares Rauschen. Was Entwickler als kinoreifen Look planen, kostet auf Monitoren Bildschärfe und erzeugt bei Streamern unsaubere Artefakte. Bisher mussten PC-Spieler diese Effekte über manuelle Anpassungen deaktivieren.

Das kommende Update integriert dafür dedizierte Schalter im Optionsmenü. Damit entfällt der Workaround auf dem PC komplett. Konsolenspieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhalten erstmals die Kontrolle über das saubere Rendering. Keine künstliche Unschärfe mehr. Das Bild wird klarer.

⭐️A new game update for #HaloCE is arriving next week, including multiple fixes and improvements.



🔧Update highlights:

• Improvements to Sgt. Johnson to prevent blocked mission progression.

• Jackals can now be staggered more reliably when targeting their hands and feet.

•… — Halo Support (@HaloSupport) August 13, 2026

KI-Fixes, Hitboxen und Speicherstand-Warnung

Neben den Grafikoptionen adressiert Halo Studios mechanische Fehler im Gameplay. Ein Skriptfehler bei Sgt. Johnson verhinderte unter bestimmten Bedingungen das Auslösen von Folgetriggern. Die Mission fror im Ablauf ein. Dieser Blocker ist behoben.

Zusätzlich überarbeitet der Patch das Trefferfeedback der Jackals. Gezielte Schüsse auf Hand- oder Fußflächen bringen die Gegner nun zuverlässig aus der Deckung.

Ebenfalls korrigiert: Bei aktivem „Magnified Skull“-Modifikator verweigerten verbündete Marines sowie infizierte Flood-Marines mit Sturmgewehren das Feuer. Das KI-Verhalten entspricht nach dem Update wieder dem Soll-Zustand.

Eine technische Konsequenz betrifft laufende Kampagnen. Die Installation des Updates entwertet alle aktiven Zwischenspeicherpunkte innerhalb einer laufenden Mission. Wer vor dem Einspielen des Patches nicht den nächsten Kontrollpunkt nach Missionsabschluss erreicht, verliert den aktuellen Zwischenstand und muss den Einsatz neustarten.

Halo Studios liefert nach dem Release des Unreal-Engine-5-Remakes die notwendigen Nachbesserungen für das Bildsignal. Das Abschalten von Filmkorn und chromatischer Aberration verbessert die Bildklarheit auf PC und Konsolen deutlich. Die Behebung des Johnson-Skriptblockers verhindert Frust im Spielverlauf. Vor dem Download gilt jedoch eine strikte Regel: Laufende Missionen zwingend beenden.