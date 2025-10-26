Halo Campaign Evolved: Remake spaltet die Entwickler

Halo: Campaign Evolved feiert ein Comeback, doch während Fans gespannt auf die Rückkehr des klassischen Shooter-Erlebnisses blicken, sind nicht alle Entwickler begeistert. Besonders OG Halo-Designer Jaime Griesemer hat klare Worte für die Änderungen des Remakes.

OG-Designer kritisiert „Rock-Entfernung“

In der 13-minütigen Demo von The Silent Cartographer können Spieler Master Chief wieder über die Strände und durch die engen Gänge der Halo-Welt steuern. Doch ein Detail sorgt für Diskussionen: Einige Felsen, die ursprünglich die Spieler zwangen, Gegner wie die Hunters zu Fuß zu bekämpfen, wurden entfernt.

Griesemer dazu: „You aren’t supposed to be able to take the Warthog up to steamroll the Hunters. Ich habe die Felsen bewusst platziert. Wenn man die einfach wegschieben kann, zerstört das die Encounters. Und die Bäume im WooHoo Jump? Lame.“ Er beschreibt die Erfahrung als „Dance-Remix eines Klassikers, der Intro und Bridge überspringt und nur den Refrain hämmert.“

Seine Kritik zielt also auf die Balance und den Design-Grundgedanken des Originals. Wer die Szene erlebt hat, versteht, dass der Warthog-Moment jetzt weniger spektakulär wirkt und die Mission schneller durchgespielt werden kann.

Co-Creator Marcus Lehto sieht es anders

Nicht alle Veteranen teilen Griesemers Skepsis. Marcus Lehto, Mitgründer der Serie, ist optimistischer: „Es ist gut zu sehen, dass neue und vertraute Gesichter das Halo-Team aufbauen. Die Erkundungen sehen fantastisch aus.“ Lehto hebt besonders hervor, dass das Remake die Stärken der Serie in moderner Form erlebbar macht.

Halo Studios betont, dass Halo Campaign Evolved auf Original-Code basiert, aber für vier Spieler online kooperativ spielbar wird und einige der Eigenheiten von 2001, etwa in The Library, modernisiert werden. Kleine Änderungen wie Felsen oder Bäume könnten sich negativ oder einfach nur anders auswirken, ein Urteil lässt sich erst nach Veröffentlichung fällen.

Halo Campaign Evolved polarisiert bereits vor Release. Für Fans klassischer Missionen könnten manche Updates zu viel sein, andere sehen im Remake die Chance auf ein frisches Spielerlebnis ohne die alten Macken. Am Ende zählt, ob das Remake die Essenz des Originals bewahrt und gleichzeitig moderne Spielbarkeit liefert, und genau das wird 2026 entscheidend sein.