Halo: Campaign Evolved — Review-Embargo & Release-Details im Überblick

Das Review-Embargo für das kommende Unreal-Engine-5-Remake „Halo: Campaign Evolved“ fällt am 23. Juli 2026 um 17:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Damit setzt Xbox Game Studios auf Testberichte, die erst exakt am Tag des Early-Access-Starts für Käufer der Premium-Versionen. Wer die Standard-Edition im Visier hat, erhält fünf Tage Vorlaufzeit, um sich vor dem regulären Release am 28. Juli 2026 ein klares Bild zu machen.

Der zeitgleiche Fall von Embargo und Early Access zeigt, dass Microsoft Vertrauen in das Projekt hat, nachdem der Gold-Status jüngst erreicht wurde. Ein verspäteter Embargo-Termin direkt zum Launch-Tag signalisiert bei großen Produktionen oft Schadensbegrenzung. Hier liefert man die Tests rechtzeitig vor dem Haupt-Release.

Die Vorbestellerzahlen bestätigen die Strategie. Im US-PlayStation-Store hat sich die Premium-Edition bereits auf die vorderen Plätze Charts vorgeschoben. Das platziert das Remake noch vor Schwergewichten wie „Marvel’s Wolverine“. Ein beachtlicher Einstand für das erste Halo-Hauptspiel auf einer Sony-Konsole.

Was die Neuauflage spielerisch verändert

Halo Studios, ehemals 343 Industries, setzt bei der technischen Basis vollständig auf die Unreal Engine 5 statt der alten, trägen Slipspace-Engine. Das Ziel ist kein einfacher Grafik-Anstrich, wie es noch bei der Anniversary-Fassung von 2011 der Fall war. Es ist eine spielerische Rekonstruktion.

Das Gameplay nähert sich modernen Ablegern an. Spieler können sprinten, über Visierungen zielen (ADS) und feindliche Fahrzeuge kapern. Ein fahrbarer Wraith-Panzer ist nun ebenso integriert wie neun zusätzliche Waffen aus späteren Serienteilen, darunter das legendäre Energieschwert und das Kampfgewehr (Battle Rifle). Puristen können diese Modernisierungen über optionale Gameplay-Modifikatoren („Skulls“) deaktivieren.

Die Kampagne wird strukturell erweitert. Neben den zehn klassisch überarbeiteten Missionen liefert das Spiel drei komplett neue Story-Einsätze unter dem Namen „Operation METEORITE“. Diese spielen ein Jahr vor den Ereignissen auf dem Halo-Ring und rücken die Kooperation von Master Chief und Sergeant Avery Johnson in den Fokus. Während der klassische, kompetitive Mehrspielermodus gestrichen wurde, lässt sich die Kampagne online jetzt mit bis zu vier Spielern im Crossplay bewältigen. Für Konsolenspieler bleibt der klassische Splitscreen für zwei Personen erhalten.

Microsoft geht hier volles Risiko, das sich auszahlt. Das Embargo-Timing ist fair kalkuliert. Die Integration von Modernisierungen wie Sprinten und ADS wird die alte Garde spalten, sorgt aber für die nötige Dynamik im Jahr 2026. Wer die alte Trägheit sucht, schaltet sie per Modifikator ab.

Reines Kampagnen-Futter ohne PvP-Balancing-Probleme erlaubt den Entwicklern, das Sandbox-Gefühl maximal auszureizen. Der Erfolg auf der PS5 zeigt zudem, dass der Hunger auf der Konkurrenzplattform nach dieser Marke riesig ist.