Halo Campaign Evolved: Studio Abstraction übernimmt Level-Design – Bericht

Halo Studios lagert die Kernkompetenzen für das Remake von „Halo Campaign Evolved“ massiv aus. Das Studio Abstraction verantwortet laut Berichten maßgebliche Teile des Level- und Technical-Designs, während die Markenbesitzer eher als Koordinatoren fungieren.

Das Ende der internen Design-Hoheit

Das Studio, das bereits 2021 für Barrierefreiheits-Features in der Master Chief Collection zuständig war, übernimmt laut RebsGaming das komplette technische und inhaltliche Skelett der Kampagne. Dazu zählen das Level-Design sämtlicher Missionen, Concept Design, Level-Blockouts sowie das Polishing und sämtliche Scripted Events. Abstraction ist zudem für die Anpassung der Kampfbalance verantwortlich, um moderne Mechaniken wie Sprinten und einen Vier-Spieler-Koop in das alte Grundgerüst zu integrieren.

Die Zusammenarbeit startete demnach bereits im Sommer 2023. Interessant ist dabei das Timing, denn Abstraction wurde im Januar 2025 von der Virtuos-Gruppe übernommen, kehrte jedoch im Dezember 2025 – pünktlich zum Start in das Jahr 2026 – in die Eigenständigkeit zurück. Offizielle Statements sprechen von notwendiger Agilität und Flexibilität für die kommenden Phasen der Entwicklung. Dennoch bleibt Virtuos als kommerzieller Partner an Bord, was auf ein komplexes Geflecht aus externen Dienstleistern hindeutet, die das Erbe von Bungie verwalten.

Große Ambitionen voraus

Das Remake nutzt eine Hybrid-Engine, die alte Spielmechanik mit moderner Grafik und neuen Features verzahnt. Bei einem kolportierten Release-Zeitraum im Sommer 2026 beläuft sich die gesamte Entwicklungszeit auf etwa drei Jahre. Das ist für ein Projekt dieses Umfangs sportlich, insbesondere da die interne Struktur von Halo Studios nach massiven Entlassungen und Umstrukturierungen in den Vorjahren geschwächt wirkt. Microsoft setzt hier klar auf die Expertise erfahrener Auftragsfertiger statt auf rein interne Kapazitäten.

Der angestrebte Release im Sommer 2026 wirkt vor diesem Hintergrund ambitioniert. Dass bisher weder Halo Studios noch Microsoft die massive Rolle von Abstraction offiziell kommentiert haben, unterstreicht den inoffiziellen Charakter dieser Details. Wer die PR-Mechanismen der Branche kennt, weiß: Was nicht dementiert wird, ist oft schon halb im Goldmaster. Dennoch bleibt alles bis zur offiziellen Bestätigung nur ein gut belegtes Gerücht.