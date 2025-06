Halo, Forza und Fable – Xbox plant ein starkes Jubiläumsjahr

2026 markiert das 25-jährige Bestehen der Xbox, und Microsoft scheint dieses Jubiläum groß feiern zu wollen. In der Abschlussrede beim heutigen Xbox Games Showcase sprach Xbox-Chef Phil Spencer unter anderem über Fable, das nächste Forza, Gears of War: E-Day – und die Rückkehr eines Klassikers, der uns seit Anfang begleitet hat – an. Dass damit Halo gemeint sein könnte, liegt nahe, auch wenn kein Spiel explizit genannt wurde.

Gleichzeitig wirft Spencer damit die Tür für eine neue Xbox-Strategie auf: Plattformoffenheit. Schon Forza Horizon 5 wurde mit Erfolg auf der PS5 veröffentlicht, und es scheint, als würde auch der Nachfolger 2026 erscheinen – möglicherweise erneut mit Day-One-Launch auf der Sony-Konsole. Auch das Fable-Reboot und Gears of War: Reloaded gelten laut starker Gerüchte als mögliche Kandidaten für eine PS5-Version.

Neues Halo: Rückkehr zu den Wurzeln oder Neuanfang mit Risiken?

Das Halo-Franchise hat in den letzten Jahren einiges an Boden verloren. Halo Infinite überzeugte nicht jeden, und seither war es still. Die Umbenennung von 343 Industries in Halo Studios und der Umstieg auf die Unreal Engine 5 deuten jedoch auf einen Neuanfang hin. Offiziell angekündigt ist das Remake zwar nicht, aber die Anzeichen häufen sich.

Zwischen Jubiläum, Remakes und plattformübergreifenden Veröffentlichungen steht Xbox vor einem spannenden Jahr 2026. Halo: Combat Evolved als Remake wäre ein starkes Signal – nicht nur an die Fanbase, sondern auch an den Rest der Branche. Ob das Spiel tatsächlich erscheint, bleibt abzuwarten, doch Microsoft scheint seine Klassiker wieder in den Mittelpunkt zu rücken.

Neben diesen Xbox-Klassikern wurden am heutigen Abend zahlreiche weitere Spiele präsentiert, von denen die meisten für die PS5 erscheinen werden. Dazu gehören The Outer Worlds 2, Grounded 2, High on Life 2, Call of Duty: Black Ops 7 und viele andere.

Was haltet ihr von einem möglichen Remake und der Cross-Plattform-Strategie von Xbox? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.