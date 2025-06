Halo kommt auf die PS5 – Dataminer findet neuen Hinweis auf PlayStation-Release

Ein Datamining-Fund sorgt für Aufsehen: Laut einem bekannten Leaker tauchte ein Halo-Titel in der Retail-API für PlayStation auf. Damit verdichten sich die Hinweise, dass Microsofts Flaggschiff-Reihe erstmals offiziell auf einer Sony-Konsole erscheint – ein Schritt, der vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Zwar gibt es weder eine Ankündigung noch ein Release-Datum, doch der Eintrag in der API spricht eine klare Sprache: Die Portierung ist offenbar längst in Arbeit.

Halo für alle

Dass Xbox-Chef Phil Spencer beim aktuellen Xbox Games Showcase auf den „Klassiker, der uns seit Anfang begleitet“ verwies, ohne den Namen Halo explizit zu nennen, lässt Raum für Interpretation – aber wenig Zweifel. Kombiniert mit dem anstehenden 25. Jubiläum der Xbox im Jahr 2026 und der Neuausrichtung vieler Xbox-Marken, scheint der Zeitpunkt ideal für ein Remake von Halo. Die Gerüchte rund um eine Neuauflage auf Basis der Unreal Engine 5 und die interne Umstrukturierung von 343 Industries hin zu den „Halo Studios“ verstärken diese Spekulation.

Parallel dazu schreitet Microsofts Cross-Plattform-Strategie voran. Bereits Forza Horizon 5 wurde erfolgreich für die PS5 umgesetzt, Forza Horizon 6 soll 2026 folgen – möglicherweise mit Day-One-Launch auf der Sony-Konsole. Auch Gears of War: Reloaded hat inzwischen einen festen Termin für die PS5-Portierung, das im August. Eine Beta-Phase findet bereits an diesem Wochenende statt.

Halo zwischen Fanservice und Neuausrichtung

Nach dem durchwachsenen Feedback zu Halo Infinite war es längere Zeit ruhig um das Franchise. Ein Remake des ersten Teils wäre für Microsoft nicht nur eine Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln, sondern auch ein Statement: Die Marke Halo lebt – und ist bereit für die nächste Generation. Dass ausgerechnet PlayStation-Spieler in den Genuss kommen sollen, unterstreicht die neue Offenheit des Konzerns. Ob diese Strategie auf lange Sicht Erfolg hat, wird auch davon abhängen, wie gut Microsoft klassische Xbox-Marken technisch und inhaltlich modernisiert. Bisher funktioniert die neue Strategie jedenfalls sehr erfolgreich.

Abseits von Halo präsentierte Microsoft zudem zahlreiche Titel, die ebenfalls für die PS5 erscheinen sollen – darunter The Outer Worlds 2, Grounded 2, High on Life 2 und Call of Duty: Black Ops 7.

Was haltet ihr von einem möglichen Halo-Remake auf der PS5? Bereicherung oder Ausverkauf? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.