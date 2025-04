Halo ohne Masterplan? Der Plattform-Sprung könnte kleiner ausfallen als gedacht

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass die Halo: Master Chief Collection ihren Exklusivstatus aufgeben und auch auf anderen Plattformen erscheinen könnte. Doch neue Hinweise deuten darauf hin, dass der erhoffte „Sprung“ möglicherweise nicht so weit reicht, wie es sich viele Fans erhofft haben.

Nur ein halber Master Chief?

Im Podcast „The Xbox Two“ sprach Tom Warren, leitender Redakteur von The Verge, über die mögliche Portierung von Halo auf andere Plattformen und hinterließ eine kryptische Nachricht:

„Ich weiß nicht, ob es eine ‚Sammlung‘ im eigentlichen Sinne sein wird – ich würde es nicht als jedes Spiel bezeichnen, sagen wir es mal so…“

Eine volle Master Chief Collection? Vielleicht nicht. Einzelne Titel oder selektierte Inhalte? Schon eher. Warren blieb zwar vage, aber seine Andeutungen lassen vermuten, dass nicht das komplette Halo-Paket den Sprung wagen wird.

Besonders brisant war seine Reaktion auf eine Bemerkung des Moderators zu einem potenziellen Remake von „Halo: Combat Evolved“. Statt zu dementieren, verwies er auf eigene Recherchen zu einem möglichen Remaster – ein klares Indiz, dass Microsoft womöglich eher auf Neuauflagen einzelner Titel setzt als auf eine direkte Portierung der gesamten Sammlung.

Unreal Engine 5 als neue Heimat?

Zusätzlich spekulierte Warren darüber, dass die plattformübergreifenden Pläne für Halo durch die Umstrukturierung des Entwicklerteams und die Umstellung auf die Unreal Engine 5 „eingeschränkter“ geworden sein könnten. Ein besonderer Hinweis ist „Project Foundry“, eine Tech-Demo von Halo in der UE5. Laut Warren sei dies genau die Art von Experiment, die ein Studio durchführen würde, wenn es ein älteres Spiel neu auflegen wollte.

Statt einer vollständigen Halo: Master Chief Collection könnte sich Microsoft auf selektive Releases oder Remaster konzentrieren. Ob das für Fans ein Gewinn oder eine Enttäuschung ist, bleibt abzuwarten. Ob mit oder ohne Halo, Microsoft ein noch eine ganz Hand voll an Spielen, die definitiv für PS5 erscheinen. In Kürze erscheinen Indiana Jones and the Great Circle und Forza Horizon 5.