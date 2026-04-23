Halo: „Project Ekur“ wechselt von Battle Royale zu Extraction-Shooter

Halo Studios hat laut Berichten die Ausrichtung seines nächsten großen Multiplayer-Projekts offenbar grundlegend geändert. Das lang spekulierte „Project Ekur“ wird kein Battle Royale, sondern ein Extraction-Shooter.

Das nächste Halo-Multiplayer-Erlebnis basiert laut aktuellen Berichten des Insiders Rebs Gaming auf dem Extraction-Prinzip und könnte als fester Bestandteil in den nächsten Hauptteil der Serie integriert werden. Damit verabschiedet sich das Studio von den ursprünglichen Battle-Royale-Plänen, die intern angeblich bereits 2024 verworfen wurden. Die Entwicklung als Extraction-Shooter soll mindestens seit Sommer 2023 forciert werden, wobei das Projekt entweder als Standalone-Titel oder als Modus innerhalb eines übergreifenden „Halo-Hubs“ erscheinen könnte.

Strategiewechsel weg vom Battle-Royale-Hype

Die Entscheidung, das Genre zu wechseln, folgt einem klaren Branchentrend. Während der Markt für Battle-Royale-Spiele durch Schwergewichte wie Warzone, Apex Legends und Fortnite weitgehend gesättigt ist, gilt das Extraction-Genre, etabliert und gefestigt durch Escape from Tarkov oder Arc Raiders, als das neue Wachstumsfeld.

Genre-Pivot: Die Ressourcen, die ursprünglich in die Zusammenarbeit mit Certain Affinity für ein Battle Royale flossen, wurden auf die Mechaniken eines zielbasierten Evakuierungs-Modus umgelenkt.

Die Ressourcen, die ursprünglich in die Zusammenarbeit mit Certain Affinity für ein Battle Royale flossen, wurden auf die Mechaniken eines zielbasierten Evakuierungs-Modus umgelenkt. Historischer Kontext: Halo hat eine Historie darin, Trends spät zu adaptieren (siehe das Fehlen eines BR-Modus zum Launch von Halo Infinite). Ein Extraction-Shooter passt mechanisch potenziell besser zum langsameren, schildbasierten Gameplay von Halo als ein klassisches Last-Man-Standing.

Interessant ist die technische und strukturelle Einordnung des Projekts. Berichten zufolge plant Halo Studios eine Plattform-Strategie, die stark an Call of Duty erinnert. Alle Halo-Erfahrungen – Kampagne, klassischer Multiplayer und der neue Extraction-Modus – sollen unter einer gemeinsamen Oberfläche gestartet werden.

Da Halo Studios bereits den Wechsel auf die Unreal Engine 5 bestätigt hat, ist davon auszugehen, dass „Project Ekur“ technisch nicht mehr auf der veralteten Slipspace-Engine von „Halo Infinite“ fußt. Dies würde die Flexibilität bei der Asset-Nutzung erhöhen, bedeutet aber auch eine längere Entwicklungszeit für die Portierung der Kernmechaniken.

Auswirkungen auf Spieler und Markt

Für Fans bedeutet dies eine Abkehr vom Arena-Fokus hin zu einem risikobehafteten Gameplay-Loop (Looten, Überleben, Extrahieren). Im Vergleich zu Konkurrenten wie Bungies „Marathon“ oder „Arc Raiders“ muss Halo beweisen, dass die Sandbox-Physik und das Waffen-Balancing in einem Modus funktionieren, in dem ein Tod den permanenten Verlust von Ausrüstung bedeuten kann.

Der Wechsel zum Extraction-Shooter ist ein logischer, wenn auch riskanter Schritt im aktuellen Marktumfeld. Technisch bietet die Unreal Engine 5 die nötige Stabilität für großflächige Karten und komplexe KI-Systeme, an denen die Slipspace-Engine scheiterte. Die Frage ist: Wird es ein aufgesetzter Trend-Modus oder ein tiefgreifendes System mit Konsequenzen? Wenn Halo Studios das „Call of Duty“-Framework nutzt, steht uns eine massive Fragmentierung des Festplattenspeichers bevor.