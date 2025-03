Trumps Handelskrieg könnte das Aus für physische Spiele auf Disc bedeuten

Sony versucht dem entgegenzuwirken , indem das Unternehmen in letzter Zeit die Lagerbestände an Konsolen wieder aufgestockt hat. Wie lange dies ausreichen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Die Auswirkungen der Zölle und die stetige Verschiebung der Spieleindustrie in Richtung Digitalisierung werfen die Frage auf: Ist dies das Ende der physischen Ära? Es gibt berechtigte Bedenken, dass mit der zunehmenden Digitalisierung der Zugang zu Spielen nicht nur begrenzt, sondern auch gefährdet werden könnte. Während der physische Verkauf derzeit noch einen bedeutenden Marktanteil hat, könnte dies in Zukunft anders aussehen. Der digitale Vertrieb hat sich als flexibler und oft günstiger erwiesen, und die Zölle könnten den Druck auf den physischen Markt weiter verstärken.

Das, was in der Vergangenheit als Behelfslösung für die digitale Ära galt, wird zunehmend zur Norm. Spiele, die nur noch als Download angeboten werden, sind keine Seltenheit mehr, und die Zölle könnten diesen Trend beschleunigen. Viele Publisher und Entwickler haben bereits ihre Strategie auf die digitale Distribution ausgerichtet und investieren weniger in die Produktion physischer Medien. Das bedeutet, dass der Anteil der physischen Spiele weiter schrumpfen könnte.

Mat Piscatella, Analyst bei Circana, hat in einem Beitrag auf Bluesky seine Besorgnis geäußert. Laut Piscatella könnten die höheren Kosten dazu führen, dass Publisher keine physischen Spiele mehr veröffentlichen, sondern sich komplett auf den digitalen Markt konzentrieren. Die Zölle könnten den Wendepunkt markieren, an dem die Industrie endgültig den physischen Vertrieb hinter sich lässt und den digitalen Verkauf als einzig wahre Zukunft anerkennt.

What do you think?