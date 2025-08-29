Hands-On: Lost Soul Aside – Stylisches Action-Game mit viel Potenzial

Wenn man Lost Soul Aside das erste Mal sieht, könnte man fast meinen, hier stünde ein neuer Final Fantasy-Ableger in den Startlöchern. Doch weit gefehlt: Das Action-Spiel stammt von einem vergleichsweise kleinen Studio aus China, das sich seit Jahren an diesem Projekt abarbeitet, und es auf eine Art präsentiert, die man sonst eher von großen AAA-Produktionen erwartet. Wir konnten uns die Demo zum Spiel genauer anschauen und schildern, warum Lost Soul Aside mehr sein könnte als nur ein weiterer Genre-Versuch.

Ein Action-Spiel im klassischen Stil

Lost Soul Aside ist kein Open-World-Riese, sondern ein lineares Action-Adventure, das stark auf Story, inszenierte Kämpfe und gewisse RPG-Mechaniken setzt. Statt sich in Nebenquests und Sammelobjekten zu verlieren, geht es hier direkter zur Sache: Arena-Kämpfe, Zwischensequenzen, wieder Kämpfe. Wer Spiele wie die frühen Devil May Cry-Teile oder moderne Final Fantasy-Ableger kennt, fühlt sich sofort zu Hause.

Das Setting wirkt zunächst vertraut – eine persönliche Rettungsmission mit Dimensionensprüngen, Monstern und jeder Menge Dramatik. Innovativ ist das nicht, aber es liefert den nötigen Rahmen für das, was Lost Soul Aside wirklich interessant macht: das Kampfsystem.

Besonders spannend ist, dass Lost Soul Aside kein etabliertes Franchise fortsetzt, sondern eine neue IP ist. Im Gaming-Jahr 2025, in dem Fortsetzungen und Remakes dominieren, ist das fast schon eine Besonderheit. Dass ein kleines Studio aus China ein Projekt dieser Größe und Qualität auf die Beine stellt, zeigt zudem, dass der Markt längst internationaler geworden ist. Black Myth: Wukong hat es vorgemacht, und Lost Soul Aside könnte ein weiterer Beweis sein, dass frische Ideen nicht zwangsläufig aus den USA oder Japan kommen müssen.

Stylische Kämpfe in Lost Soul Aside: Kombos und Spezialangriffe im Fokus.

Das Herzstück: rasantes Kampfsystem

Im Fokus steht eindeutig das Action-Gameplay, das auf Combos, Timing und flüssige Bewegungen ausgelegt ist. Die Steuerung reagiert direkt, Angriffe lassen sich zu langen Schlagketten verbinden, und erfolgreiche Kombos werden nicht nur mit Style-Ratings, sondern auch mit spürbaren Boni belohnt.

Besonders gelungen ist die Vielseitigkeit der Waffen. Schon in der Demo lassen sich verschiedene Spielstile ausprobieren – vom schweren Großschwert bis zu leichteren, schnelleren Optionen. Jede Waffe bringt eigene Fähigkeiten und sogar einen eigenen Skilltree mit. Damit entstehen unterschiedliche Ansätze, die für Wiederspielwert sorgen.

Ein Alleinstellungsmerkmal sind zudem die sogenannten Arena-Fähigkeiten. Sie ermöglichen nicht nur kreative Angriffe, sondern auch ungewöhnliche Bewegungstricks. Schweben in der Luft, Schutzschilde, Teleport-Schritte und sogar ein Hoverboard, das nostalgische PS2-Vibes weckt. Diese Mechaniken greifen elegant ineinander und sorgen dafür, dass Kämpfe nicht nur spektakulär aussehen, sondern sich auch dynamisch spielen.

Lost Soul Aside richtet sich nicht nur an Hardcore-Spieler. Das Kampfsystem ist fordernd, belohnt präzises Timing, aber ohne den frustrierenden Anspruch eines typischen Souls-Games. In Bosskämpfen kommen sogar Bullet-Hell-Elemente dazu, die für Abwechslung sorgen. Insgesamt wirkt die Demo ausgewogen – herausfordernd, aber fair, mit einer klaren Progression, die Lust auf mehr macht.

Optik und Präsentation

Technisch basiert Lost Soul Aside auf der Unreal Engine 5. Die Optik überzeugt durch ein klares Art Design, das sich nicht in fotorealistischen Details verliert, sondern eine eigene Identität aufbaut. Gerade die unterschiedlichen Dimensionen, durch die man reist, wirken abwechslungsreich und sorgen dafür, dass die Demo visuell nie langweilig wird.

Animationen und Effekte sind auf hohem Niveau – Explosionen, Kombo-Finisher und Spezialattacken sind echte Hingucker. Schon jetzt ist klar: Wer Wert auf spektakuläre Kämpfe legt, wird mit Lost Soul Aside seine Freude haben.

Arena-Fähigkeiten bringen frische Bewegung ins Action-Gameplay.

Natürlich ist nicht alles perfekt. Das Spiel setzt stark auf inszenierte Sequenzen. Manchmal übernimmt das Spiel die Kontrolle, statt die Spieler selbst springen oder klettern zu lassen. Das kann den Spielfluss stören und wirkt altmodisch. Auch die Level-Struktur erinnert eher an ein klassisches PS2/PS3-Spiel: betrete Arena, besiege Gegnerwellen, schaue Cutscene.

Allerdings sollte man dabei im Hinterkopf behalten. Wir sprechen hier von einer Demo-Version, die viele kleinere Macken hat, gerade beim Balancing oder bei technischen Feinheiten. Einiges davon wird zum heutigen Release mit einem Day-One-Patch nachgebessert.

Vielversprechend, aber mit kleinen Vorbehalten

Lost Soul Aside macht in der Demo einen starken Eindruck. Das Kampfsystem ist rasant, stylisch und motivierend, die Präsentation überzeugt durch einen klaren Look, und die ungewöhnlichen Bewegungsfähigkeiten sorgen für Abwechslung. Kritik gibt es an der manchmal starren Struktur und an Momenten, in denen das Spiel zu viel Kontrolle wegnimmt – Punkte, die aber noch verbessert werden könnten.

Wer Lust auf ein lineares, actionlastiges Abenteuer hat, das frische Ideen mit vertrauten Stärken kombiniert, sollte Lost Soul Aside im Auge behalten. Es ist kein Blockbuster à la Final Fantasy XVI, aber gerade das könnte der Reiz sein: weniger Ballast, mehr Gameplay.

Lost Soul Aside ist ab heute für PlayStation 5 und PC erhältlich.