Hardspace: Shipbreaker für PS5 bestätigt, erscheint bereits im September

Nach einer etwas seltsamen Release-Pipeline, bei der nie wirklich klar war, wie und wann Hardspace: Shipbreaker für Konsolen erscheint, hat Focus Home Entertainment den Titel nun für PS5 bestätigt. Der Release ist bereits diesen September angesetzt.

In Hardspace: Shipbreaker erfährt man was es heißt, ein Mitglied der Arbeiterklasse zu sein, wo jede Schicht die Möglichkeit auf große Profite bietet, gleichzeitig aber auch größere Risiken mit sich bringt. Entscheidend sind eure Skills und Reflexe, auch wenn man das ein oder andere Mal immer noch sterben wird. Doch so lernt man den Umgang mit der Next-Gen Physik und den Zerstörungseffekten, die in einem realistischen Industrial-Science Fiction Setting die Spielgeschichte vorantreiben.

Im Free Play Modus kann man sich hingegen entspannt zurücklehnen. Mittels Scannen, Schneiden und auseinandernehmen meistert man darin in einer Vielzahl an immer gefährlicher werdenden Raumschiffen, wie man an wertvolle Komponenten und Rohstoffe kommt, um so seine astronomischen Schulden bei der gigantischen LYNX Corporation zurückzuzahlen.

Zusätzlich zur fesselnden Kampagne und dem entspannenden Free Play Modus, welche eure Soloreise als Weltraum-Arbeiter zeichnen werden, lassen sich seine Fähigkeiten im R.A.C.E. Modus mit zeitlich begrenzten Herausforderungen gegen andere Shipbreaker unter Beweis stellen und die Leaderboards erklimmen.

Hardspace: Shipbreaker erscheint am 20. September für PS5.