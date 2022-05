Hardware-Check: Snakebyte BT HEADSET:ADAPT 5 – Praktisch weitergedacht

Auf dem Weg zur Bequemlichkeit und mehr Komfort. Mit dem BT HEADSET:ADAPT 5 von Snakyebyte ist in Kürze eine Lösung verfügbar, auf die man erst einmal kommen muss. Kein umständliches Gesuche nach dem passenden Button mehr, sondern alles bei Hand parat. Wir haben uns das doch eher ungewöhnliche und überraschende Zubehör von Snakebyte einmal näher angeschaut.

Was macht der Adapter?

Der BT HEADSET:ADAPT 5 stellt im Grunde eine alternative Lösung für einen Bluetooth Adapter dar, der zusammen mit allen regulären Bluetooth Headsets funktioniert. Das geschieht in der Regel über einen Dongle, der an die PS5 gesteckt und mit dem das Headset dann kommuniziert. Fertig. Der Snakebyte Adapter geht hier allerdings einen Schritt in der Funktionalität weiter und der reguläre Dongle wird komplett überflüssig, ebenso wie ein Mikrofon, da man hier einfach das integrierte vom Dualsense Controller nutzt.

Dieser wird nämlich nicht mit der PS5 verbunden, sondern mit dem DualSense Controller und dessen Klinke-Stecker. Die Kommunikation mit dem Headset läuft dann über eine Bluetooth 5.0 Verbindung, die wiederum mit dem Controller spricht und der Controller mit der PS5. Quasi der kabelgebundene Weg über Bluetooth gelöst.

Hier ergibt sich unter anderem schon eine tolle Lösung für diejenigen, die den original Dongle für ihr Headset vielleicht verlegt oder verloren haben. Das liest man in der Tat öfters als man erwartet.

Der BT HEADSET:ADAPT 5 wird dabei recht übersichtlich geliefert und in der Verpackung findet sich lediglich der Adapter selbst und ein ziemlich kurzes USB-Type C Kabel. Anders als an der PS5 direkt benötigt der Adapter nämlich eine eigene Stromversorgung. Die Ladezeit des 200mAh Akku selbst beträgt nur ein paar Minuten, um einsatzfähig zu sein, was mit einer entsprechenden LED-Anzeige quittiert wird.

Im Anschluss wird der Snakebyte Adapter auf den DualSense Controller gesteckt, der sich obendrein in Farbe und Passform genau an den Controller heftet und in keinster Weise störend ist oder zusätzlichen Ballast darstellt. Jetzt nur noch eine simple Bluetooth-Verbindung herstellen und los gehts.

Praktisch weitergedacht

Das volle Potenzial spielt der BT HEADSET:ADAPT 5 allerdings erst mit seinen spezifischen Funktionen aus. Denn anstatt umständlich irgendwelche Buttons am Headset selbst oder im PS5 Audio-Menü zu suchen, befinden sich entsprechende Steuerelemente auf dem Adapter, einschließlich Volume +, Volume – und Mute. Wie praktisch das ist, zeigt sich sofort in der ersten Anwendung, denn in der Regel hat man seine Finger immer genau in der Nähe der Tasten und kann auch mal in hektischen Spielmomenten die entsprechende Lautstärke hoch oder runter regeln, oder eben per Knopfdruck komplett stumm schalten.

Gleichzeitig zeigt sich hier aber auch ein kleineres Manko, denn durch die gewölbte Form des DualSense Controller wippt der Adapter links und rechts ein wenig mit, wenn man die beiden äußeren Buttons für Volume + oder Mute drückt. Das ist im regulären Einsatz aber zu vernachlässigen, denn wirklich wahrnehmen tut man das nicht und ein Herausfallen ist ebenso wenig zu erwarten.

Viel eher ist überraschend mal der Akku leer, womit der Snakebyte Adapter seinen Dienst dann einstellt. Dann heißt es neu laden, bevor man sich in die nächste Session stürzt.

Fazit