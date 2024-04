Hardware-Test: ROG Cetra True Wireless SpeedNova – Die Buds für alle Fälle

Große Over-Ear-Headsets – mit und ohne Kabel – dominieren seit vielen Jahren den Gaming-Markt. Seit Kurzem bewerben sich aber auch die im Mobile-Bereich schon länger beliebten, kabellosen In-Ear-Buds um den Platz in eurem Herzen und vor allem natürlich in euren Ohren. Die meisten Modelle scheitern bisher an dem Spagat, sowohl beim Gaming als auch im Alltag gleichermaßen gut zu funktionieren. Wir konnten jetzt die ROG Cetra True Wireless SpeedNova von ASUS ausführlich testen und verraten euch, ob die schicken Gaming-Buds ihr Geld wert sind.

Gute Verarbeitung und schickes Design

Beim Design orientiert sich ASUS an etablierten Standards und würzt diese mit einer kräftigen Portion Gaming-Flair. Das Case, das zur sicheren Aufbewahrung und zum Aufladen dient, öffnet sich wie eine Muschel und gibt so den Blick auf die Kopfhörer frei. Der Mechanismus ist stabil und fühlt sich sehr wertig an, was übrigens für das gesamte Produkt gilt.

Das Design ist klar auf Gaming ausgerichtet.

Die Kopfhörer selbst erinnern mit ihrer Form beispielsweise an die AirPods von Apple und sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Das Design hat sich bewährt und ist praktisch. Meiner Meinung nach gibt es auch keinen Grund, dieses auf Zwang zu verändern. Angenehm ist bei den ROG Cetra True Wireless SpeedNova, dass die Touchflächen zur Bedienung so gelegt sind, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich den Sitz der Kopfhörer ändere, aus Versehen die Musik unterbreche oder die Lautstärke anpassen. Bei anderen Bluetooth-In-Ears passiert mir das nämlich ständig.

Der kompakten Verpackung liegen insgesamt drei Stöpsel in verschiedenen Größen bei, sodass jeder die passende finden sollte. Ein Kabel ist ebenfalls an Bord, genau wie der USB-C-Dongle und ein Adapter für „normale“ USB-Anschlüsse. Auf die Verbindungsmöglichkeiten gehe ich später genauer ein.

Die Gaming-Herkunft zeigt sich vor allem darin, dass sowohl das Case als auch die Ohrstöpsel mit RGB-Beleuchtung ausgestattet sind. Wenn ihr das Case öffnet, begrüßt euch das ROG-Symbol mit einem schicken Farbwechsel und auch die Buds leuchtet von Haus aus. Über die kostenlose Armoury Crate-App am PC oder dem Handy könnt ihr die Beleuchtung verändern oder ganz ausschalten.

Das Gimmick ist ganz nett und sieht auch gut aus, ist aber natürlich etwas überflüssig, da ihr die Kopfhörer ja im besten Fall kaum zu sehen bekommt. Im Case ist zudem noch eine zweite Farbanzeige angebracht, die über den Akkustand informiert. Ausgerechnet hier hätte ich mir allerdings mehr Informationen gewünscht. Die Anzeige leuchtet rot, wenn der Akku unter 30% fällt und geht aus, wenn nur noch 5% übrig sind. Sonst leuchtet immer ein blaues Licht.

Die Lieferumfang ist kompakt, bietet aber alles, was es braucht.

Einerseits ist das praktisch, da ich frühzeitig sehe, dass ich das Case mal wieder an die Steckdose hängen sollte, andererseits ist der Unterschied zwischen einer vollen Ladung und eben 31% nur in der App sichtbar. Das ist kein großes Problem, wurde bei anderen Herstellern aber auch schon intuitiver gelöst. Insgesamt kann das Design aber durchaus überzeugen. Das Case ist nicht zu groß und passt locker in die Hosentasche.

Angenehmer Sound in allen Lagen

Ein hübsches Design ist natürlich das eine, am Ende kommt es aber doch auf die inneren Werte an. Und hier haben mich die ROG Cetra True Wireless SpeedNova auf ganzer Linie überzeugt. Die Kopfhörer schaffen es von Haus aus, wirklich jede Art von Sound angenehm zu übertragen. Von wilden Actionszenen in Helldivers 2 über kräftige Motorengeräusche in Gran Turismo 7 bis hin zu Musik jeden Genres und Podcasts. Alles hört sich genauso an, wie es sich anhören soll. Wirklich beeindruckend!

Wie oben schon erwähnt, liegt hier oft das Problem bei In-Ear-Buds. Entweder sind sie gut fürs Gaming, können aber bei Musik nicht ganz mithalten oder eben andersherum. Hier muss ich mich nicht mehr entscheiden, sondern kann einfach konsumieren, was ich will. Ein ganz großer Pluspunkt. Und wenn mich doch mal etwas stört, kann ich in der App mit verschiedenen Einstellungen herumspielen und so noch etwas mehr herausholen.

Ein ebensolcher ist auch der eingebaute ANC (Active-Noise-Cancelling). Hier bietet ASUS drei verschiedene Stufen, die allesamt überzeugen können. Bei uns wurde diese Woche etwa das Treppenhaus umgebaut. Dank der Kopfhörer konnte ich trotzdem in Ruhe arbeiten und zocken. Ich habe sogar ein Paket verpasst, weil sie so effektiv äußere Geräusche abgeschirmt haben, dass ich die Klingel nicht gehört habe.

Das Case ist schick und kompakt.

Wer oft mit Freunden zockt und den Sprachchat nutzt, legt natürlich hohen Wert auf das Mikrofon. Im Vergleich zu „klassischen“ Headsets mit Mikrofonarm muss man bei In-Ear-Buds natürlich immer ein paar Abstriche machen. Das verbaute Mikro erfüllt seinen Zweck insgesamt sehr gut. Meine Stimme wurde jederzeit klar und deutlich übertragen und Mitspieler wurden trotzdem nicht mit nervigen Hintergrundgeräuschen oder Rauschen bombardiert. Für mich reicht das vollkommen aus.

Die einzigen Kopfhörer, die ich noch brauche

Kommen wir zu guter Letzt, wie oben schon angesprochen, zu den Verbindungsmöglichkeiten. Hier liegt für mich nämlich am Ende die wahrscheinlich größte Stärke der ROG Cetra True Wireless SpeedNova. Die Kopfhörer unterstützen nämlich mehrere Verbindungen gleichzeitig und haben so in kürzester Zeit alle anderen Audio-Geräte bei mir ersetzt. Die Verbindung mit der PS5 funktioniert über den mitgelieferten USB-C-Dongle hervorragend, andere Geräte wie mein Handy oder meinen Laptop kann ich über Bluetooth verbinden. Dabei ergibt sich beispielsweise das folgende Szenario:

Ich trage die Buds beim Arbeiten am Laptop, höre dabei Musik und nehme an Videocalls teil. Dann klappe ich den Laptop zu, mache über das Handy einen Podcast an, kümmere mich um den Haushalt und gehe einkaufen. Hinterher schalte ich die PS5 ein und starte in den Feierabend. In der ganzen Zeit muss ich nicht ein einziges Mal die Kopfhörer aus den Ohren nehmen oder sie auch nur berühren. Der Dongle bleibt einfach in der PS5, die anderen beiden Geräte sind verbunden und die Buds erkennen automatisch, wo ich gerade was hören will.

Die Freiheit, die mir das bietet, will ich schon nach wenigen Tagen nicht mehr missen. Hinzu kommt, dass ich auch beim Zocken spontane Anrufe entgegennehmen oder, falls jemand direkt mit mir sprechen möchte, bequem einen Stöpsel aus dem Ohr nehmen kann. Die Verbindungen sind übrigens alle sehr stabil (ich hatte nicht eine Unterbrechung) und funktionieren auch bei einiger Entfernung. Der Akku hält mit einer Ladung zwischen 6,5 (mit ANC und Beleuchtung) und 11,5 Stunden durch. Fünf Minuten Laden entsprechen dabei einer Stunde Laufzeit. Das hat bei mir jederzeit locker gereicht, zumal die Buds ja im Case immer wieder aufgeladen werden.

Einmal im Ohr, will man die ROG Cetra True Wireless SpeedNova gar nicht mehr ausziehen.

Klar, Over-Ear-Headsets haben ihre Vorteile und wenn ich mal wieder eine ganze Nacht durchzocken sollte, krame ich meine vielleicht doch wieder raus, im Alltag sind die In-Ears aber hundertmal praktischer. Und die ROG Cetra True Wireless SpeedNova sind die besten In-Ears, die ich bisher in den Ohren hatte.

Fazit