Harmony: The Fall of Reverie – DontN0d überrascht mit baldigem Release

Erst seit wenigen Wochen angekündigt, überrascht DontNod heute mit einem baldigen Release-Datum zu Harmony: The Fall of Reverie. Das Spiel erscheint am 22. Juni PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In Harmony: The Fall of Reverie übernehmen die Spieler die Rolle von Polly, einer jungen Frau, die in ihre Heimat zurückkehrt, um ihre verschwundene Mutter zu suchen. Auf ihrer Reise entdeckt sie, dass sie die Gabe der Hellsicht besitzt, die sie mit einer anderen Welt namens Reverie verbindet, in der sie zu Harmony wird. Spieler müssen nun das Gleichgewicht zwischen unserer Welt und Reverie wiederherzustellen, dem Reich der göttlichen Wesen, die als Aspirations bekannt sind: Herrlichkeit, Glückseligkeit, Macht, Chaos, Verbundenheit und Wahrheit.

Als Harmonie wählt man eine Aspiration, die das neue Herz der Menschheit werden soll. Sie benutzen das Augural, um zwischen Szenen zu wechseln, in die Zukunft zu sehen und neue Wege zu eröffnen. Reverie ist der Ort, an dem Ressourcen verwaltet werden: Kristalle, die Harmonie bewahren, indem sie Entscheidungen treffen und sich mit Sehnsüchten verbinden. Diese schalten wichtige Knotenpunkte in der Geschichte frei und verändern den Lauf des Schicksals.

Neben einer fesselnden Story bietet das Spiel eine liebenswerte Figurengruppe und eine Welt, in der es viel zu entdecken gibt. Hinzu kommen eine farbenfrohe, lebendige und futuristische Ästhetik sowie ein außergewöhnlicher Soundtrack der talentierten und preisgekrönten Komponistin Lena Raine.

Ein brandneuer Trailer gibt heute außerdem einen tieferen Einblick in das farbenfrohe Universum und die verzweigten Story-Pfade von Harmony: The Fall of Reverie.