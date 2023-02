Harmony: The Fall of Reverie von DontNod angekündigt

DontNod, die Macher von Life is Strange, und Square Enix haben ihr neues Projekt Harmony: The Fall of Reverie angekündigt, das bereits in diesem Juni für PS5, Xbox Series X|S, Switch und den PC erscheint. Im Mittelpunkt steht diesmal eine Protagonistin, die über hellseherische Fähigkeiten verfügt.

Wie zuvor Life is Strange ist auch Harmony: The Fall of Reverie ein neuer narrativer Titel. Spieler sind darin in der Lage, die Zukunft vorauszusehen und die für sich besten Entscheidungen zu treffen. Dabei versuchen sie, die Balance zwischen unserer Welt und Reverie, der Welt der Götter, wiederherzustellen.

Dabei treffen sie auf eine Gruppe liebenswerter Charaktere in einer einnehmenden Geschichte mit reichhaltiger Lore. Das Spiel ist bunt, lebhaft und futuristisch, begleitet von einem Soundtrack der preisgekrönten Komponistin Lena Raine.

Harmony: The Fall of Reverie

Zum Hintergrund:

In einer Zukunft nutzt Megaunternehmen MK seine Macht, um die Bewohner der Mittelmeerstadt Alma zu unterdrücken. Die Protagonistin Polly kehrt nach einer mehrjährigen Abwesenheit nach Hause zurück und macht sich auf die Suche nach ihrer verschollenen Mutter. Bald wird sie aber feststellen, wie sehr sich ihre Heimatstadt zum Negativen entwickelt hat und das sie über besondere Fähigkeiten verfügt.

Sie hat nämlich ein Talent für das Hellsehen, das sie mit der fremden Welt Reverie verbindet, in der die Aspirationen der Menschheit zu Hause sind: Ruhm, Seligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit. Polly wird zur Göttin Harmonie, welche die Macht hat, zu entscheiden, welche der Aspirationen letztendlich über Reverie herrschen wird. Zwischen unserer Welt und Reverie besteht ein empfindliches Gleichgewicht, das immer instabiler wird. Es ist die Aufgabe von Harmonie und Polly, die Balance zwischen der Welt der Aspirationen und der unseren wiederherzustellen.

Eine einzigartige Erzählmechanik

Jede von Pollys und Harmonies Entscheidungen hat Einfluss auf beide Welten und eröffnet neue erzählerische Pfade. Dank der Mantik, einem Spielbrett und der visuellen Darstellung von Pollys hellseherischer Gabe, können Spieler in die Zukunft sehen. Dort untersuchen sie die Konsequenzen möglicher Entscheidungen für die Menschheit, was ihnen bei zukunftsweisenden Beschlüssen weiterhilft und ihnen Klarheit verschafft. Diese einzigartige Mechanik verleiht dem Spiel zudem einen hohen Wiederspielwert.

Oskar Guilbert, CEO von DON’T NOD, meint:

„Wir freuen uns, Harmony: The Fall of Reverie auf der Nintendo Direct enthüllen zu können. Es ist ein erzählerisch einzigartiges Spiel mit einer unglaublichen Art Direction. Wir hoffen, Spieler finden den Titel umwerfend und erfrischend und fühlen sich stark zu der einzigartigen Erzählung hingezogen. Wir können es kaum erwarten, mehr vom Spiel zu zeigen.“

Harmony: The Fall of Reverie erscheint diesen Juni.