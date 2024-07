Harry Potter: Quidditch Champions – Neuer Trailer heißt die Studenten willkommen

„Harry Potter: Quidditch Champions“ konzentriert sich auf das beliebte Quidditch-Spiel, das im Harry-Potter-Universum weit verbreitet ist. Das Spiel ermöglicht es Spielern, in die Rolle eines Quidditch-Spielers zu schlüpfen und an intensiven, wettbewerbsorientierten Matches teilzunehmen.

What do you think?