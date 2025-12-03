Hat Call of Duty seinen Zenit überschritten – oder reden wir schon über den Anfang vom Ende?

Okay, ganz ehrlich: Wenn Call of Duty niest, bekommt die Shooter-Szene eine Grippe. Dieses Jahr wirkt es jedoch eher wie ein ausgewachsener Burnout. Weniger aktive Spieler, schlechtere Verkäufe, viel Konkurrenz, und plötzlich steht die Frage im Raum: Hat CoD seinen Zenit überschritten? Oder erleben wir hier nur eine dieser Jahresend-Krisen, die Activision später in einer „Wir haben es gehört!“-PowerPoint als Feature verkauft? Spoiler: Es ist kompliziert. Und ein bisschen lustig.

Call of Duty: Black Ops 7: Ein noch guter Shooter im falschen Jahr

Man kann Call of Duty: Black Ops 7 viel vorwerfen, aber nicht, dass es komplett talentfrei wäre. Doch ausgerechnet 2025 haben Activision und Microsoft beschlossen, besonders kreative Entscheidungen zu treffen – im Sinne von „Warum einfach, wenn es auch verwirrend geht?“.

Game Pass Day 1? Finanziell ungefähr so smart wie ein Bällebad im Büro: nett gemeint, aber niemand weiß, was es bringen soll. Laut Analysten hat der Vorgänger schon rund 300 Millionen Dollar liegen lassen, weil alle gemütlich im Abo zocken. Und auch dieses Jahr wirkt es so, als hätte Call of Duty sich selbst kannibalisiert, ganz ohne Zombies-Zutun.

Dazu ein Marketing, das so unscharf war wie ein Screenshot aus einer 2006er Flip-Cam. Battlefield 6 und Arc Raiders zündeten währenddessen jede Woche neue Community-Raketen, während Activision mit CoD Next ein Event ablieferte, das ungefähr so viel Begeisterung erzeugte wie eine PowerPoint über Steuereinsparungen.

Spieler sind müde, und Call of Duty hilft ihnen beim Einschlafen

Burnout ist real, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch bei Franchises, die jährlich erscheinen, als würden sie Stechuhr laufen. Die Analysen zeigen klar: 2025 spielen deutlich weniger Menschen Call of Duty als zuvor. Und das, obwohl Call of Duty: Black Ops 6 noch als kleines Wunderkind gefeiert wurde.

Zwischen Beavis-und-Butthead-Skins, AI-Experimenten und einem Kampagnen-Co-op, der sich allein eher wie Strafarbeit anfühlt, fragt sich ein Teil der Community: Was ist das hier gerade – Call of Duty oder ein experimenteller Medienkunstkurs?

Und während Call of Duty versucht, jeder Zielgruppe gleichzeitig zu gefallen, rennen die Fans dahin, wo es frisch riecht: zu Battlefield, zu Arc Raiders, zu Helldivers 2. Spiele, die zwar auch „live service“ schreien, aber wenigstens einen Plan dabei haben.

Konkurrenz schläft nicht, sie schubst

Der eigentliche Schaden kommt nicht nur von innen. Battlefield 6 legt den besten Launch seiner Geschichte hin, Arc Raiders verkauft acht Millionen, Fortnite wirft Homer Simpsons ins Schlachtfeld, und plötzlich wirkt Call of Duty nicht mehr wie der unumstößliche Mittelpunkt der Shooter-Galaxie.

Man könnte fast sagen: Call of Duty wurde nicht nur überholt, sondern freundlich, aber bestimmt von der Überholspur gedrängt. Spielgewohnheiten sind nun mal hartnäckig, besonders wenn Freundeskreise und Cosmetic-Investments daran hängen. Das macht es für neue wie alte Shooter schwer, Fuß zu fassen. Und Call of Duty hat plötzlich keinen Welpenschutz mehr.

CoD ist nicht tot, aber der Autopilot gehört abgeschaltet

Nein, Call of Duty ist nicht am Ende. Mit über 20 Millionen monatlich aktiven Spielern würde jeder andere Shooter sofort die Sektkorken sprengen. Aber der Trend zeigt eben auch: Die Marke lebt nicht mehr von der reinen Tradition. Sie braucht echte Ideen statt Marketing-Schlagworte und Game-Pass-Excelmagie.

Vielleicht ist es Zeit, wieder weniger „Live Service“ und mehr „Spiel“ zu sein. Weniger „Markenpartnerschaft mit Cartoonfiguren“ und mehr „Warum lieben Menschen eigentlich Call of Duty?“.

Nur so ein Gedanke.