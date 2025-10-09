Hat Sony ein neues Studio übernommen? Markeneintrag sorgt für Spekulationen

Am 7. Oktober wurde in der europäischen Marken-Datenbank ein neuer Eintrag registriert, der Fans aufhorchen lässt. Sowohl Sony Interactive Entertainment als auch das kalifornische Studio Giant Squid sind als Inhaber des Markennamens Sword of the Sea gelistet. Das Adventure erschien erst im August exklusiv für PlayStation 5 und PC, und war zum Start direkt im PlayStation Plus-Katalog enthalten. Doch bis dato galt: Sword of the Sea wurde zwar für Sony-Plattformen optimiert, war aber kein First-Party-Spiel.

Dass nun beide Firmen gemeinsam als Eigentümer geführt werden, wirft Fragen auf. Handelt es sich um eine simple Lizenzvereinbarung, oder steckt mehr dahinter?

Wer ist Giant Squid überhaupt?

Das kleine, aber renommierte Studio Giant Squid hat sich mit atmosphärischen Abenteuern wie ABZÛ und The Pathless einen Namen gemacht. Beide Spiele standen für meditative Erkundung, visuelle Eleganz und das, was man gern als „emotionale Reise“ bezeichnet. Auch Sword of the Sea folgt dieser Linie, eine surfreiche Odyssee durch endlose Dünen, voller Musik und Symbolik.

Die kreative DNA von Giant Squid passt erstaunlich gut zu Sonys Portfolio, das mit Titeln wie Journey, Flower oder The Last Guardian seit jeher ein Faible für künstlerisch geprägte Erlebnisse zeigt. Kein Wunder also, dass Fans nun spekulieren: Hat Sony hier still und leise zugeschlagen?

Mögliche Szenarien

Es gibt zwei denkbare Erklärungen: Entweder hat Sony die Marke Sword of the Sea übernommen, also das Spiel, nicht das Studio. Oder Sony hat Giant Squid selbst akquiriert und die Markeneintragung ist nur der erste offizielle Hinweis darauf.

Beide Varianten wären plausibel. Sony hat in der Vergangenheit immer wieder kleinere Studios integriert, die perfekt ins PlayStation-Ökosystem passten, etwa Housemarque oder FireSprite. Eine Übernahme von Giant Squid würde sich nahtlos in diese Strategie einfügen. Offiziell bestätigt ist bisher nichts. Weder Sony noch Giant Squid haben auf Anfragen reagiert.

Sollte Sony tatsächlich das Studio übernommen haben, wäre das ein starkes Signal. Die PlayStation-Marke würde ihre kreative Seite weiter ausbauen, fernab von reinen Blockbustern. Spieler könnten sich auf mehr dieser künstlerisch eigenständigen Erlebnisse freuen, die in Sonys Portfolio zunehmend selten geworden sind.

Bis dahin bleibt die Frage offen: War die gemeinsame Markenanmeldung ein juristischer Zufall – oder der erste Schritt in eine engere Zukunft zwischen Sony und Giant Squid?