Haunted House erscheint pünktlich zur Halloween-Season

Da Kämpfe in Haunted House weniger im Vordergrund stehen, müssen sich die Spieler darauf konzentrieren, sich heimlich fortzubewegen und im Dunkeln verborgene Aufgaben zu lösen. Außerdem müssen sie das Arsenal an Fallen und Gegenständen nutzen, das ihnen zur Verfügung steht, um die Ghule abzulenken, die Lyn jagen. Lyn wiederum muss Edelsteine sammeln, um ihre Fähigkeiten und Vorteile zu verbessern, die sie bei ihrer nächsten Reise durch das Labyrinth des Herrenhauses noch stärker machen.

Unterliegt Lynn einem dieser finsteren Geister, findet sie sich am Eingang des Haunted House wieder, allerdings mit einer völlig neuen Anordnung der Stockwerke und neu formierten Gegnern. So wird jeder Versuch zu einem einzigartigen Erlebnis.

In Haunted House schlüpfen die Spieler in die Rolle von Lyn Graves, der Nichte des berühmten Schatzsuchers Zachary Graves. Als Lyn erfährt, dass ihr Onkel verschwunden ist, macht sie sich mit ihren Freunden auf den Weg zu seinem Haus, um es genauer unter die Lupe zu nehmen. Plötzlich verschwinden aber auch Lyns Freunde in den Schatten.

Die Neuauflage von Haunted House erscheint am 12. Oktober und damit pünktlich zur Halloween-Season in diesem Jahr. Ein neuer Trailer stimmt schon einmal auf den Kult-Klassiker ein.

