Haunted House kehrt mit neuen Ideen zurück

Da Kämpfe in Haunted House weniger im Vordergrund stehen, müssen sich die Spieler auf heimliche Bewegungen und das Lösen von Herausforderungen konzentrieren, die im Schatten verborgen bleiben. Außerdem müssen sie das Arsenal an Fallen und Gegenständen nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen, um die Ghule, die Lyn jagen, abzulenken. Lyn muss wiederum Edelsteine sammeln, um die Fähigkeiten und Vorteile zu verbessern, die sie bei der nächsten Reise durch das Labyrinth des Herrenhauses noch stärker machen.

