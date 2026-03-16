Hawked: MY.GAMES zieht den Stecker und hinterlässt nächsten Live-Service-Crash

Die Live-Service-Blase fordert das nächste Opfer, und dieses Mal trifft es den Extraction-Shooter „Hawked“. MY.GAMES beendet das Projekt noch in diesem Jahr und schaltet die Server stufenweise ab. Ein weiteres Kapitel im endlosen Live-Service-Sterben.

Interne Ressourcen werden laut Studio-Statement abgezogen, um sie in zukünftige Entwicklungen und andere Produkte zu investieren. Das Ende kommt schnell. Seit dem 11. März sind sämtliche In-Game-Käufe und Echtgeld-Transaktionen deaktiviert.

Die PC-Server für „Hawked“ gehen am 9. Juni 2026 offline. Konsolenspieler haben eine längere Gnadenfrist bis zum 7. September 2026. Bis dahin bleibt der aktuelle Renegade Pass aktiv und wird für alle Nutzer verlängert. Als Abschiedsgeschenk schaltet der Entwickler das „Realities Pack“ kostenlos frei und macht Shop-Inhalte gegen die In-Game-Währung Hawks zugänglich.

„Es war eine großartige Jagd, und wir sind jedem Renegade dankbar, der sich uns auf dieser Reise angeschlossen hat: beim Erkunden der Dschungel und Ruinen von X-Isle, bei der Jagd nach Karawanen und Relikten, beim Lösen von Rätseln und Aufdecken von Geheimnissen, im Kampf gegen VEKTR und einfach beim gemeinsamen Genießen des Abenteuers. Wir schließen dieses Kapitel ab, um uns auf die neuen Herausforderungen zu konzentrieren, die vor uns liegen.“

Die Sackgasse der Ressourcen-Allokation

Das offizielle FAQ nennt strategische Neuausrichtungen als Grund für das Aus. Man wolle sich auf neue Herausforderungen konzentrieren. Das bedeutet im Klartext: Die Spielerzahlen rechtfertigten die Serverkosten und den Wartungsaufwand nicht länger. Ein Nischen-Shooter weniger im überfüllten Markt der Beute-Jäger.

Die Roadmap endet hier abrupt. Wer noch Items besitzt oder den Pass leveln möchte, kann dies bis zu den genannten Stichtagen tun. Danach verschwindet X-Isle komplett aus den digitalen Stores und Bibliotheken. Ein Verbleib als Offline-Version ist nicht vorgesehen.

Ein weiterer bunter Shooter lernt den Unterschied zwischen „Interesse wecken“ und „Spieler binden“ auf die harte Tour. Spieler haben nun mal nur begrenzt Lebenszeit. Wer diese in digitale Eintagsfliegen investiert, steht am Ende vor verschlossenen Server-Türen.