Hazard Levels und Maid of Sker VR: Wales Interactive kündigt zwei neue Abenteuer an

Wales Interactive ist zurück und meldet sich gleich doppelt auf der Gaming-Bühne. Während die Entwickler hinter Sker Ritual bislang vor allem mit Horror-Erlebnissen in klassischer Perspektive auffielen, überraschen sie jetzt mit einem neuen kooperativen Shooter sowie einer VR-Adaption ihres Kultklassikers Maid of Sker. Beide Titel erscheinen 2026 bzw. November 2025 und versprechen unterschiedliche Spielerlebnisse, die Fans der Studios aufmerksam verfolgen sollten.

Hazard Levels: Koop-Shooter mit ungewöhnlichem Twist

Mit Hazard Levels wagt sich Wales Interactive erstmals in den Bereich kooperativer First-Person-Shooter. Der Titel ist für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam angekündigt. Laut Ankündigung handelt es sich um ein kooperatives Erlebnis, in dem Spieler gemeinsam eine Art “Riss” erkunden – je tiefer sie vordringen, desto seltsamer und gefährlicher wird die Umgebung. Ein passender Hinweis: „Just make it back before last orders“ – das Spiel setzt also offenbar auf Spannung und Zeitdruck.

Die Entwickler laden bereits jetzt in ihren Discord-Server ein, Feedback direkt einzubringen und an einer exklusiven Closed Beta teilzunehmen. Wer Interesse an Team-basierten Herausforderungen hat, sollte diesen Schritt ernst nehmen: Solche Community-Phasen liefern oft wertvolle Einblicke in Balance, Schwierigkeitsgrad und Spielmechanik, noch bevor der Titel offiziell erscheint.

Für Spieler, die Koop-Erfahrungen lieben, könnte Hazard Levels besonders spannend sein. Anders als klassische Shooter, die oft auf reine Action setzen, deutet die Beschreibung auf taktische Elemente hin, die in Zusammenarbeit mit anderen Spielern gelöst werden müssen. Ob sich Wales Interactive hier einen soliden Platz im Shooter-Genre erarbeiten kann, bleibt abzuwarten, die ersten Gameplay-Eindrücke werden entscheidend sein.

Maid of Sker VR: Horror in der virtuellen Realität

Parallel dazu kündigt das Studio Maid of Sker VR für PlayStation VR2, SteamVR und Quest an. Der Release ist für November 2025 geplant. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Überlebenden in einem abgelegenen Hotel, das von einer gruseligen Geschichte aus walisischer Folklore durchzogen ist. Bewaffnet nur mit einem defensiven Sound-Gerät, gilt es, einer kultischen, geräuschempfindlichen KI auszuweichen und die Rätsel der Umgebung zu lösen.

Set im Jahr 1898, baut Maid of Sker VR auf der bekannten Story um Elisabeth Williams auf, die von einer Familie geprägt wurde, deren Imperium auf Tortur, Sklaverei und Piraterie beruhte. Die VR-Version verspricht, die Atmosphäre des Originals durch Immersion noch dichter zu machen – ein klarer Vorteil für Spieler, die das Genre lieben und nach intensiven, schaurigen Erfahrungen suchen.

Zwei verschiedene Wege, die Community einzubinden

Beide Projekte zeigen, dass Wales Interactive auf Community-Engagement setzt. Sei es durch Beta-Zugänge bei Hazard Levels oder die VR-Immersion bei Maid of Sker, das Studio versucht, Spieler frühzeitig in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Für Fans bedeutet das nicht nur früher Zugang, sondern auch die Chance, aktiv die Spielbalance und Features zu beeinflussen.

Abschließend bleibt die Frage: Kann Wales Interactive mit einem ersten Koop-Shooter neben etablierten Größen bestehen, während gleichzeitig der VR-Horror weiter vertieft wird? Spieler sollten die kommenden Trailer und ersten Beta-Eindrücke genau beobachten, beide Titel könnten überraschend starke Ergänzungen für ihre jeweiligen Genres werden.