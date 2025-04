HBO enthüllt den Cast der Harry Potter-Serie – und sorgt für Diskussionen

Die HBO-Adaption der „Harry Potter“-Bücher nimmt weiter Gestalt an – und mit ihr ein Cast, der aufhorchen lässt. Nachdem monatelang spekuliert wurde, wer in die Fußstapfen von Ikonen wie Richard Harris, Maggie Smith oder Alan Rickman treten könnte, hat HBO nun die ersten Namen der Hogwarts-Lehrerschaft bestätigt. Und diese Mischung aus Theaterkoryphäen, TV-Stars und britischen Charakterköpfen lässt auf eine mutige und möglicherweise erfrischende Neuinterpretation hoffen.

Ein transatlantischer Dumbledore

Die vielleicht größte Überraschung: John Lithgow wird als Albus Dumbledore den weisen, aber auch geheimnisvollen Schulleiter verkörpern. Der amerikanische Schauspieler, bekannt aus „The Crown“ und „Dexter“, bringt eine gewaltige Bühnenpräsenz und tiefe Stimme mit – aber kann er die Wärme, den Humor und das moralische Dilemma dieser Figur ebenso überzeugend transportieren wie seine Vorgänger? Skepsis ist erlaubt, aber Neugier noch viel mehr.

Janet McTeer, eine Oscar-nominierte Schauspielerin mit Shakespeare-Wurzeln, wird Minerva McGonagall spielen. Wer ihre Darstellung in „Die weiße Königin“ gesehen hat, weiß: Strenge Autorität mit Herz liegt ihr im Blut. McTeer dürfte die perfekte Balance zwischen Disziplin und mütterlicher Fürsorge finden – ein Muss für diese ikonische Rolle.

Snape mit neuer Tiefe

Paapa Essiedu als Severus Snape ist wohl der mutigste Casting-Schritt. Der gefeierte Darsteller aus „I May Destroy You“ bringt nicht nur intensive Emotionalität, sondern auch eine modernere Aura mit. Während Rickmans Interpretation fast schon sakrosankt scheint, könnte Essiedu dem tragischen Antihelden eine neue Generation erschließen – verletzlicher, roher, vielleicht sogar noch mehr zerrissen.

Dass Nick Frost – ja, DER Nick Frost aus „Shaun of the Dead“ – den Halbriesen Hagrid spielt, sorgt online für heftige Diskussionen. Doch wer denkt, hier kommt nur Comedy, unterschätzt Frosts Bandbreite. Zwischen kauziger Herzenswärme und brachialer Tollpatschigkeit könnte seine Version des Wildhüters genau den Ton treffen, den die Serie anstrebt: respektvoll gegenüber dem Original, aber nicht sklavisch daran klebend.

Quirrell, Filch & weitere Gesichter

Mit Luke Thallon als nervösem Verteidigungslehrer Quirrell und Paul Whitehouse als miesepetrigem Hausmeister Filch geht HBO konsequent den Weg britischer Bühnentalente. Beide bringen genau die schrullige Authentizität mit, die man von Hogwarts erwartet.

Während Dumbledore & Co. bereits feststehen, bleibt die spannendste Frage weiterhin offen: Wer wird Harry, Ron und Hermine spielen? Laut HBO gingen über 30.000 Bewerbungen ein – ein Beweis dafür, dass der Zauber der Saga ungebrochen ist. Die Dreharbeiten sollen im Sommer beginnen, die Premiere ist frühestens 2026 zu erwarten.

Mit dieser ersten Besetzungswelle zeigt HBO Mut – und vielleicht genau den Willen, „Harry Potter“ wirklich neu zu denken, anstatt nur bekannte Pfade abzugehen. Ob das am Ende aufgeht? Noch ist es zu früh für ein Urteil. Diese Serie wird die Zauberwelt neu entzünden – oder in Flammen aufgehen. Dazwischen gibt es nichts.

Dass HBO das Zeug dazu hat, qualitativ hochwertige Adaptionen zu produzieren, beweist derzeit The Last of Us, das in Staffel 2 bereits erste Rekorde bricht.