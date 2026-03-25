HBO zeigt ersten Trailer: Die neue Harry Potter-Serie setzt auf Quidditch und Hans Zimmer

Der erste Trailer zur Harry Potter-Serie von HBO Max verspricht eine visuell dichte Neuinterpretation des Stoffes und bestätigt Hans Zimmer als Komponisten. Die Szenen rund um Hauptdarsteller Dominic McLaughlin deuten auf einen starken Fokus auf die Atmosphäre der Zaubererwelt und sportliche Action hin.

Das Gezeigte macht deutlich, dass Warner Bros. sich optisch zwar an den Büchern orientiert, aber einen deutlich moderneren, vielleicht sogar etwas raueren Look anstrebt als die ursprünglichen Kinofilme.

Quidditch und Details: Was der Trailer verrät

Im Zentrum der ersten Eindrücke steht überraschenderweise das Quidditch-Feld. Während die Filme die Sportart später oft nur am Rande behandelten, scheint die Serie den Fokus wieder stärker auf das Schulleben und die Dynamik im Team zu legen.

Dominic McLaughlin zeigt sich im ersten Trailer als Harry Potter in voller Quidditch-Montur mit der Nummer sieben, wobei der rote Umhang deutlich funktionaler und weniger „verspielt“ wirkt als in den Verfilmungen der frühen 2000er. Diese bodenständige Optik zieht sich durch das gesamte Setting: Die verschneite Kulisse von Hogwarts profitiert spürbar von moderner Lichttechnik und wirkt dadurch extrem plastisch und weitläufig, statt nach einem klassischen Studio-Set.

Für Buchfans verstecken sich in diesen Szenen bereits spannende Details, wie ein Fan-Banner mit der Aufschrift „Fred and George“ im Hintergrund, was darauf hindeutet, dass die Serie das Gemeinschaftsgefühl innerhalb von Gryffindor und die Nebencharaktere von Beginn an deutlich prominenter platziert.

Die musikalische Neuausrichtung

Eine der wichtigsten Informationen ist die Verpflichtung von Hans Zimmer. Dass der zweifache Oscar-Preisträger den Soundtrack übernimmt, ist ein echtes Schwergewicht gegen den Nostalgie-Faktor. Anstatt nur die ikonischen Themen von John Williams zu variieren, darf man hier einen komplett neuen, vermutlich epischeren und klanggewaltigeren Score erwarten. Für die Identität der Serie ist das entscheidend: Sie will offensichtlich als eigenständiges Werk stehen und nicht als bloßes Remake der Filme wahrgenommen werden.

Die Veröffentlichung am 25. März korreliert direkt mit dem Start von HBO Max im Vereinigten Königreich und Irland. Warner nutzt das Potter-Franchise hier ganz klar als Zugpferd für die Expansion ihres Streamingdienstes. Dass der Teaser ein Quidditch-Spiel gegen Hufflepuff andeutet, lässt zudem darauf schließen, dass die erste Staffel sich Zeit nimmt, die Welt von Hogwarts in ihrer Breite zu erkunden, anstatt nur die Haupthandlung abzuarbeiten.

Was meint ihr zum neuen Look von Harry? Kann Hans Zimmer den magischen Vibe von John Williams überhaupt ersetzen, oder braucht die Serie genau diesen harten Cut?