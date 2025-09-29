HD 500 BAM: Sennheiser macht aus Kopfhörern ein Gaming-Headset

Sennheiser bringt mit dem HD 500 BAM ein Zubehör, das viele schon früher erwartet hätten: ein Ansteckmikrofon für die hauseigene HD 500-Serie. Damit werden die beliebten audiophilen Kopfhörer zum vollwertigen Headset, egal ob fürs Gaming, fürs Büro oder den täglichen Call. Preislich liegt das Ganze bei 49,90 €, also deutlich unter einem neuen Gaming-Headset.

Technik ohne Schnickschnack

Das Herzstück ist eine 10-mm-Elektret-Kapsel mit Nierencharakteristik. Übersetzt heißt das: Eure Stimme wird klar eingefangen, während Lüfter, Tastaturgeklapper oder Hintergrundgespräche weitgehend herausgefiltert werden. Für alle, die bisher auf externe Mikrofone oder minderwertige Headset-Lösungen zurückgegriffen haben, ist das ein spürbares Upgrade.

Kompatibel ist das Sennheiser BAM mit aktuellen Modellen wie HD 550, HD 505, HD 560S und HD 620S, aber auch mit älteren Kopfhörern der Serien 5-8 und 5-9 – vorausgesetzt, sie besitzen die einseitige Bajonett-Verriegelung. Angeschlossen wird per 4-poligem 3,5-mm-Klinke, dazu gibt’s einen Lautstärkeregler mit Mute-Schalter am 1,5-Meter-Kabel. Für PC-Nutzer liegt ein Y-Adapter bei.

Das neue Sennheiser HD 500 BAM Ansteckmikrofon verwandelt Kopfhörer der HD 500-Serie in ein vollwertiges Gaming-Headset.

Für wen lohnt sich das?

Gerade Gamer kennen den Spagat: Top-Sound bei Kopfhörern, aber ein Mikro, das nicht mithält. Mit dem HD 500 BAM entfällt die Wahl zwischen Hi-Fi-Klang und klarer Sprachübertragung. Wer kompetitive Spiele wie CS2 oder Valorant zockt, profitiert zusätzlich von der präzisen Ortung der HD 500-Serie, jetzt ergänzt um ein ordentliches Mikro. Gleichzeitig ist das Ding für Home-Office und Streaming interessant, weil man keine zusätzlichen Ständer oder Interfaces braucht.

Das HD 500 BAM ist kein Gamechanger, sondern ein cleveres Zubehör, das eine Lücke schließt. Wer ohnehin Sennheiser-Kopfhörer der 500er-Reihe besitzt, bekommt für unter 50 Euro ein solides Mikrofon-Upgrade. Klar: Ein dediziertes Standmikrofon bleibt die bessere Wahl, wenn ihr höchste Ansprüche habt. Aber als unkomplizierte Lösung für Gaming und Alltag ist das BAM eine richtig gute Ergänzung.