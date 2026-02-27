Hela zeigt im Deep Dive, warum der Frosch-Rucksack mehr ist als ein Gimmick

Der neue Deep-Dive-Trailer zu Hela dreht sich heute komplett um den Frosch-Rucksack – und der ist kein niedliches Accessoire, sondern das Herz des Gameplays. Wer dachte, hier wartet nur Cozy-Optik mit bisschen Hüpfen, sollte genauer hinschauen.

Der Frosch-Rucksack treibt das komplette Movement-System an

Das Video macht klar: Ohne das Ding kommt ihr keinen Meter weit. Die Froschzunge funktioniert wie ein Enterhaken, nur organischer. Ihr schnappt euch Äste, Balken oder Vorsprünge, schwingt euch mit Schwung nach oben oder lasst euch sauber nach unten gleiten.

Richtig stark wird es, wenn das Spiel Kooperation einfordert. Mit der Zunge zieht ihr Objekte heran, schiebt sie in Position oder spannt zwischen zwei Figuren eine Brücke. Und dann sind da noch die Waldbewohner: ankoppeln wie mit einem Lasso, festhalten und ab geht die Fahrt. Geschwindigkeit durch fremde Hilfe, das ist kein nettes Extra, das ist Leveldesign mit Ansage.

Der Rucksack bläht sich auf und wird zum Paraglider. Ihr nehmt Höhe mit, steuert Luftströme an und setzt zur Punktlandung an. Hier geht es nicht nur stumpf geradeaus, wer nicht nach oben schaut, verpasst die Hälfte. Wer das Gleiten beherrscht, liest die Landschaft anders. Und genau da trennt sich vermutlich die Spreu vom Weizen.

Am Boden verwandelt sich das Teil in eine Hüpfplattform. Klingt albern, ist aber clever: Ihr springt höher, kombiniert Moves und erreicht Stellen, die vorher fies außer Reichweite lagen. Dazu kommt der Sturzangriff. Mit Wucht auf den Boden knallen, versteckte Wege freilegen oder euch von Trampolinen noch weiter nach oben schießen lassen. Das erzeugt dieses kontrollierte Chaos, das nicht bestraft, sondern belohnt.

Shades halten Solo-Spieler im Rennen

Besonders clever gelöst sind die sogenannten Shades: Wer allein oder in kleineren Gruppen unterwegs ist, projiziert per Rucksack Schatten-Versionen seiner Maus, die begonnene Aktionen einfach übernehmen. Während ihr also eine Brücke spannt oder ein Objekt haltet, springt der Shade ein und hält die Stellung, damit ihr weitergleiten könnt. Das ist zu Ende gedacht, weil es die Koop-Rätsel nicht künstlich für Solo-Spieler blockiert.

2026 soll der Release für PS5, Xbox Series X|S, Switch und PC erfolgen. Bleibt die entscheidende Frage: Trägt der Frosch-Rucksack ein ganzes Open-World-Abenteuer – oder ist er am Ende nur ein cleverer Trailer-Star?