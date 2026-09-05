Hell is Us: Großes Inhalts-Update und Switch 2-Version für den 8. Oktober angekündigt

Rogue Factor verteilt zum ersten Jahrestag von „Hell is Us“ Geschenke an die Community. Am 8. Oktober erscheint ein umfangreiches Update für alle Plattformen, gleichzeitig startet die Version für die Nintendo Switch 2.

1,5 Millionen Spieler haben sich im vergangenen Jahr als Rémi durch die von der Calamity verheerte Region Hadea gekämpft. Zum ersten Geburtstag bedanken sich die Entwickler von Rogue Factor nicht nur mit reinen Zahlen, sondern lassen Handlungen folgen. Der 8. Oktober bringt frischen Content für die gesamte Spielerschaft, lässt Details hierzu aber offen.

Feedback aus dem ersten Jahr war extrem hilfreich

Das Entwicklerteam betont, dass das Feedback der vergangenen zwölf Monate direkt in die kommenden Inhalte eingeflossen ist. Genau hier wird es spannend für uns. Das Action-Adventure verzichtete zum Launch bewusst auf Map-Marker, Kompass oder klassische Quest-Aufforderungen. Diese radikale Orientierungslosigkeit war mutig. Sie hat aber auch viele Spieler extrem gefordert und teilweise überfordert.

Dass das Update punktgenau zum Release der Nintendo Switch 2-Fassung erscheint, ist ein kluger Schachzug. Neue Hardware braucht Inhalte, und ein atmosphärischer Titel wie „Hell is Us“ passt perfekt in das Line-up der Konsole. Wenn die Entwickler die spielerischen Ecken und Kanten im Feinschliff nachjustiert haben, ohne das eigentliche Konzept zu verwässern, gewinnt das Gesamterlebnis massiv an Tiefe.

Wer nach dem Durchspielen auf Nachschub gewartet hat, bekommt im Oktober endlich einen handfesten Grund zur Rückkehr. Die Mischung aus Nahkampf, Drohnenunterstützung und eigenständiger Erkundung hat weiterhin eine eigene Nische besetzt.

Das Gratis-Update muss gelungene Aufgaben nachliefern, die das sperrige Erkundungssystem ohne Map-Marker sinnvoll ausnutzen. Wenn Rogue Factor hier liefert, lohnt sich die Rückkehr nach Hadea ab dem ersten Tag.

Welche Schwachstelle aus dem Hauptspiel muss Rogue Factor am 8. Oktober zwingend angehen: Braucht das Kampfsystem mehr Varianz oder müssen die Rätsel in Hadea verständlicher werden?