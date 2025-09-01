Hell is Us im Review-Check: Mutig, sperrig und nicht für jeden

Hell is Us sorgt aktuell für Diskussionen in der Fachpresse. Kein generisches Action-Abenteuer, sondern ein Spiel, das bewusst aneckt, mit ungewöhnlichen Ideen spielt und dabei nicht immer leicht verdaulich bleibt. Erste Meinungen haben sich bereits positioniert, mit durchaus unterschiedlichen Schwerpunkten.

Was die Kritiker sagen

PSX Brazil zeigt sich begeistert und hebt besonders die Erzählweise und das Erkundungsdesign hervor. Laut dem Magazin ist Hell is Us „ein Spiel, das dich zum Nachdenken zwingt, sich vom Genre-Standard absetzt und mit jeder Minute fesselt“. Mit einer starken Geschichte und erstklassiger Erkundung sei der Titel „jede Sekunde wert“. Die Wertung: 9 von 10 Punkten.

ScreenRant betont vor allem die kreative Vision und die Ambivalenz des Spiels. Es sei ein „fesselndes Experiment“, das man am besten ohne Vorwissen spiele – fernab von Walkthroughs oder Spoilern. Zwar schieße die Ambition stellenweise über das Ziel hinaus, doch am Ende bleibe ein „spannender Trip, den man unbedingt zu Ende erleben will“. Hier gibt es 8 von 10 Punkten.

Kritischer wird es bei TheGamer. Zwar erkennt man die politische Botschaft und die sauber erzählten Quests an, doch gerade das versprochene Konzept eingeschränkter Erkundung habe sich nicht konsequent genug durchgezogen. Zu oft werde der Mut zum Risiko zurückgefahren, um Spieler nicht zu verschrecken. Das Ergebnis: 7 von 10 Punkten.

Der Zwischenstand

Unterm Strich liegt der aktuelle Metascore bei 79 Punkten, also klar im oberen Mittelfeld, mit Tendenz zu „gut“. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann das ohne Risiko tun: Eine spielbare Demo wartet bereits im PlayStation Store, dessen Eindrücke ihr hier nachlesen könnt.

Hell is Us ist kein Spiel für jeden Abend zwischendurch. Es fordert Geduld, Offenheit und die Bereitschaft, sich auch mal an sperrigen Designentscheidungen zu reiben. Gerade darin liegt aber sein Reiz. Wer nur auf reibungslose Unterhaltung und schnelle Belohnungen aus ist, wird wohl enttäuscht sein. Wer dagegen Lust hat, ein Spiel zu erleben, das seine eigenen Regeln aufstellt und nicht ständig die Hand hält, sollte der Demo eine Chance geben.

Am Ende bleibt Hell is Us ein Experiment mit klaren Ecken und Kanten, und genau dadurch interessant.