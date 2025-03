Hell is Us: Neues Gameplay enthüllt die Ermittlungsmechanik

Nach ersten Story-Andeutungen auf den letzten PlayStation State of Play-Events hat Rogue Factor im Rahmen der NACON Connect nun die Ermittlungsmechanik von Hell is Us präsentiert. Creative Director Jonathan Jacques-Belletête erklärte in einem neuen Gameplay-Video die Details dieses einzigartigen Systems.

Im Einklang mit der Player-Plattering-Philosophie gibt das Spiel den Spielenden volle Kontrolle über ihr Abenteuer. Ohne Wegweiser oder überladene HUD-Elemente müssen sie ihre Beobachtungsgabe, ihr logisches Denken und ihre Intuition nutzen, um voranzukommen. Gespräche mit Charakteren und eine clever designte Level-Struktur führen sie auf eine ganz eigene Reise – voller Geheimnisse, Gefahren und unerwarteter Enthüllungen.

Hell is Us erscheint am 04. September 2025.