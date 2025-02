HELL is US – Potenzieller Release-Termin geleakt

Der düstere Action-Adventure-Titel HELL is US von Nacon und Rogue Factor hat über die letzten Monate immer wieder für Aufsehen gesorgt. Mit jeder neuen Vorstellung wuchs die Vorfreude – doch ein offizielles Release-Datum ließ bisher auf sich warten. Nun sorgt ein Leak für Spekulationen: Erscheint das Spiel am 4. September 2025?

Leak enthüllt angeblichen Release-Termin

Bislang war nur bekannt, dass HELL is US irgendwann 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Doch laut dem bekannten X-Nutzer @PlaystationSize, der regelmäßig das PSN-Backend nach unveröffentlichten Informationen durchsucht, scheint das Spiel nun ein genaues Veröffentlichungsdatum zu haben: den 4. September.

Das wäre nicht das erste Mal, dass ein solcher Leak der Wahrheit entspricht. Dennoch ist Vorsicht geboten – ohne eine offizielle Bestätigung bleibt die Information mit Vorsicht zu genießen.

🚨 Hell is Us



Release Date : September 4

Deluxe Edition ($80) : September 1 pic.twitter.com/jE8DllzrsJ — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 10, 2025

Deluxe Edition mit Early Access?

Neben dem angeblichen Release-Datum gibt es noch eine weitere spannende Information: HELL is US soll angeblich in einer Deluxe Edition erscheinen. Diese soll 80 US-Dollar kosten und Käufern einen dreitägigen Frühzugang ab dem 1. September ermöglichen. Der Preis der Standard Edition wurde bisher nicht genannt.

Sollte der Leak stimmen, wäre eine baldige offizielle Bestätigung durchaus denkbar. Gerüchten zufolge soll Ende dieser Woche eine State of Play-Präsentation stattfinden. Es wäre also eine perfekte Gelegenheit für Nacon, um den Veröffentlichungstermin endgültig festzulegen. Bereits in der letzten State of Play im September war HELL is US Teil der Show – eine erneute Präsentation wäre daher nicht überraschend.