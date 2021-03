Hell Let Loose – Brutaler WWII-Shooter erscheint für PS5

Team17 und Entwickler Black Matter Party bringen ihren brutalen WWII-Shooter Hell Let Loose auf die PS5 und Xbox Series, der noch in diesem Jahr erscheint.

In Hell Let Loose werdet ihr Teil der wachsenden Spielerfahrung eines extrem fordernden Zweiter-Weltkrieg-Shooter mit epischen Kämpfen. Erlebt die berühmtesten Schlachten an der Westfront, darunter Carentan, Omaha Beach, Foy und mehr in einem ganz neuem Maßstab. Donnernde Panzer beherrschen das Gefecht, wichtige Nachschublinien versorgen die Front – und du bist ein Zahnrad in der gigantischen Maschine der Kriegsführung. Hell Let Loose wirft euch in das Chaos des Krieges, in dem spielergesteuerte Fahrzeuge die Front dynamisch verschieben und einzelne Einheiten das Blatt in der Schlacht wenden können.

Auf den mehr als neun ausgedehnten Karten, die nach echten Aufklärungsbildern und Sattelitenaufnahmen erstellt wurden, wird das Schlachtfeld in große Eroberungssektoren aufgeteilt – dies ermöglicht stets neues Gameplay, bei dem zwei Streitmächte aus jeweils 50 Spielern sich auf Feldern und Brücken sowie in Wäldern und Städten bis zum Tod bekämpfen und so die Front verschieben. Wird ein Sektor eingenommen, generiert dieser eine von drei Ressourcen für dein Team, was ein komplexes Metaspiel bis zum Sieg ermöglicht.

In Hell Let Loose geht es nicht darum, wie viele Gegner man erledigt – Teamwork ist ein zentraler Teil des Gameplays. Kommunikation ist enorm wichtig. Die Spieler arbeiten unter der Führung der Offiziere und des Kommandanten zusammen und erobern strategische Ziele auf dem Schlachtfeld, um die Gegenseite zu besiegen. Hell Let Loose erfordert Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten, um zu siegen … und zu überleben.

Hell Let Loose erscheint im Laufe des Jahres.