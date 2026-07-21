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Hell Let Loose: Vietnam – Crossplay-Playtest startet am 24. Juli

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Hell Let Loose Vietnam

Hell Let Loose: Vietnam testet Crossplay vom 24. bis 27. Juli auf PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Đắk Tô Airfield Map fordert Konsolen vor dem Release am 13. August.

Vom 24. bis zum 27. Juli 2026 veranstaltet Expression Games den ersten plattformübergreifenden Playtest für „Hell Let Loose: Vietnam“ auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Stresstest dient als direkter Belastungstest für die Serverinfrastruktur und das Netcode-Balancing vor dem offiziellen Release am 13. August.

Crossplay-Stresstest auf der Map Đắk Tô Airfield

Fokus des Tests bildet die Karte Đắk Tô Airfield. Das Areal kombiniert offene Landebahnen mit dichter Vegetation, Flussläufen und eng bebauten Siedlungsstrukturen. Das erzwingt permanente Taktikwechsel zwischen Fernkampf und Häuserkampf.

Der Ablauf ist simpel gehalten: Der Zugang erfolgt direkt über die jeweilige Produktseite im PlayStation Store, Xbox Store oder auf Steam per Download der Playtest-App. Auf den Konsolen setzen die Entwickler eine aktive Mitgliedschaft bei PlayStation Plus oder Xbox Game Pass Essential voraus. Keine Überraschung. Ohne Abo gibt es keinen Online-Multiplayer.

Die 60-FPS-Hürde auf Konsolen

Taktik-Shooter dieser Größenordnung leben von stabilen Bildraten. Die zentrale technische Frage bleibt das Bildraten-Target von 60 FPS auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wenn Artilleriefeuer, dichte Rauchgranaten und komplexe Sichtlinien in den Dörfern von Đắk Tô gleichzeitig gerendert werden müssen, geraten Konsolen-CPUs schnell an ihre Grenzen.

Beim Hauptspiel gab es zum Start messbare Framerate-Einbrüche. Ob Expression Games die Zeit seit der Ankündigung genutzt hat, um die Frame-Pacing-Probleme und die Speicherauslastung sauber zu optimieren, muss dieser Stresstest zeigen. Versprechen bringen nichts. Nur Benchmarks zählen.

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Wer wissen will, wie stabil das Server-Backend unter Volllast läuft und ob die Konsolenversionen die angestrebten 60 FPS halten können, sollte den Test mitnehmen. Die Hürde ist niedrig, der Download kostenlos. Wer eine Kaufentscheidung für den 13. August plant, bekommt an diesem Wochenende die ungeschönte technische Realität serviert.

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