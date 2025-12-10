Hell Let Loose: Vietnam – Erstes Gameplay zeigt intensives 50v50-Kriegserlebnis

Team17 und Expression Games haben einen ersten exklusiven Einblick in Hell Let Loose: Vietnam geliefert. Der neue Trailer kombiniert In-Engine-Szenen mit Gameplay-Momenten und zeigt, wie entscheidend taktische Teamarbeit auf dem Schlachtfeld ist. In einem 50-gegen-50-Hardcore-Shooter während des Vietnamkriegs müssen Spieler jede Umgebung geschickt nutzen – vom dichten Dschungel über verwinkelte Flussdeltas bis zu offenen Gefechtsfeldern.

Voll funktionsfähige Hubschrauber bringen Truppen und Feuerkraft, während Patrouillenboote wie das ikonische PBR taktische Möglichkeiten auf dem Wasser eröffnen. Die Nordvietnamesen nutzen Tunnelnetze für überraschende Angriffe, was strategisches Denken unverzichtbar macht.

Hell Let Loose: Vietnam bietet Fans wie Neueinsteigern ein intensives Kriegserlebnis, bei dem Teamwork über Sieg oder Niederlage entscheidet. Wer meistert die Dschungelkriege?