Hellblade 2: Kommt der Xbox-Exklusivtitel „ziemlich bald“ auf die PS5?

Microsofts Strategie der Exklusivität wackelt immer mehr: Nachdem bereits mehrere First-Party-Titel den Weg auf PlayStation gefunden haben, könnte das Gleiche nun auch für „Hellblade 2“ gelten. Laut Jez Corden von Windows Central steht der PS5-Release des Ninja Theory-Titels nicht mehr in Frage – es gehe nur noch um das „wann“. Und das könnte, so Corden, „ziemlich bald“ sein.

Die Gerüchte wurden entfacht, nachdem Sony für den morgigen Mittwoch eine neue State of Play-Präsentation angekündigt hat, in der es um kommende PS5-Spiele geht. Corden kommentierte die Ankündigung mit einem vielsagenden: „Vielleicht ist es Zeit für Hellblade 2? :)“

Xbox-Spiele für PlayStation? Keine Seltenheit mehr

Die Zeiten, in denen Microsoft seine Spiele strikt Xbox-exklusiv hielt, sind vorbei. Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte der Konzern mehrere seiner Titel auch für PlayStation. Dazu gehören „Pentiment“, „Hi-Fi Rush“, „Sea of Thieves“ und „Grounded“.

Auch größere Namen wie „Doom: The Dark Ages“ und „Indiana Jones and the Great Circle“ erscheinen für die PS5, ebenso wie „Forza Horizon 5„. Erst kürzlich wurden zudem „Age of Mythology: Retold“ und „Age of Empires II: Definitive Edition“ für Sonys Konsole bestätigt. „Hellblade 2“ nur auf Xbox zu veröffentlichen, sah man im Nachhinein sogar als Fehler an.

Microsofts neue Strategie: Mehr Geld statt Exklusivität?

Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer hatte bereits im November angedeutet, dass Xbox-First-Party-Titel künftig auf anderen Plattformen erscheinen könnten. Matt Booty, Präsident für Spieleinhalte, sagte dazu, dass die Entscheidung von Spiel zu Spiel getroffen werde. Produktionszeitpläne und die Gewährleistung eines „großartigen Erlebnisses für Xbox-Spieler“ seien dabei die Schlüsselfaktoren.

Fakt ist: Microsoft verdient an jeder verkauften Kopie – egal, auf welcher Plattform. Und angesichts der Verkaufszahlen der PS5 könnte ein „Hellblade 2“-Release auf Sonys Konsole eine logische Entscheidung sein. Ob die State of Play dazu eine Überraschung parat hält? Bald wissen wir mehr.