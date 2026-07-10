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Helldivers 2: Arrowhead sperrt Super-Credit-Cheater aus

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Helldivers 2 Siege Breakers Warbond

Arrowhead führt neue Schutzmaßnahmen in Helldivers 2 ein. Botter und Exploit-Nutzer fliegen ab sofort beim Farmen von Super Credits automatisch auf.

Arrowhead greift bei „Helldivers 2“ härter gegen Cheater durch und führt ab sofort automatisierte Schutzmaßnahmen gegen das illegitime Farmen von Ingame-Währungen ein.

Das neue Überwachungssystem blockiert Konten, die Super Credits, Medaillen, Proben oder Anforderungsscheine in unrealistischen Mengen anhäufen.

Schluss mit der Ingame-Abzocke

Die Community fordert es seit dem Launch. Jetzt liefern die Entwickler. Wer Bots nutzt oder Exploits ausnutzt, um den Ingame-Shop leerzuräumen, fliegt auf. Das System schlägt an, sobald die gesammelten Credits die maximale Grenze sprengen, die ein Mensch jemals erspielen könnte. Ein harter Riegel gegen unfaire Vorteile.

Ehrliche Spieler müssen sich dagegen keine Sorgen machen. Der Grind am Wochenende mit dem Squad bleibt komplett unangetastet. Wer Karten säubert, Bunker plündert und Points of Interest abläuft, merkt von den Sperren absolut nichts. Das System filtert gezielt die faulen Äpfel heraus. Arrowhead schützt damit die Ingame-Wirtschaft, damit erspielte Belohnungen ihren Wert behalten.

Die neuen Überwachungswerkzeuge greifen direkt beim Exploit und nicht erst Wochen später. Sollte das System bei einem legitimen Account fälschlicherweise anschlagen, steht der Support für Prüfungen bereit. Der Kampf für die Demokratie wird endlich sauberer.

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Ein überfälliger Schritt. Wenn Cheater die Premium-Währung im Vorbeigehen duplizieren, entwertet das die investierte Zeit aller ehrlichen Helldiver. Arrowhead zieht die Grenze extrem hoch an, sodass normale Vielspieler sicher sind. Ein sauberer Sieg für die Community.

Wie seht ihr das: Habt ihr in euren Runden schon spürbare Auswirkungen durch Super-Credit-Botter bemerkt, oder betrifft euch das Problem im Gameplay eigentlich gar nicht?

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